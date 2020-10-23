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FBI：俄羅斯雇駭客入侵美國政府網路　至今已2次成功竊走資料！

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▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲美方表示，俄羅斯政府支持的駭客已成功竊取2次官方資料。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國政府機構今天表示，受俄羅斯政府資助的駭客一直試圖闖入美國政府和地方政府的電腦網路，其中2次得逞。這是華府當局數天內針對外國駭客行為發出的第2次重大警告。

距離美國總統大選不到2週，美國聯邦調查局（FBI）和國土安全部（DHS）在警報中表示，一個有時被研究人員稱為「狂暴熊」（Berserk Bear）或「蜻蜓」（ Dragonfly）的俄羅斯組織曾鎖定幾十個州、地方、部落和美國領土政府，以及航空網路。

FBI與國土安全部表示：「至少從2020年9月迄今，一個受國家資助的俄羅斯…參與者…執行了針對各式各樣美國目標的活動。」

FBI與國土安全部在網路安全和基礎設施安全局（CISA）網站貼文中表示，截至本月稍早為止，駭客成功入侵一些網絡，並從其中2個網路竊走資料。網路安全和基礎設施安全局隸屬國土安全部。

當局並未透露遭鎖定的政府名稱。國土安全部並未立即回應記者的置評要求，FBI也未提供進一步細節，不過透過聲明表示，此事「凸顯俄羅斯的邪惡行徑」。

俄羅斯駐華府大使館並未立刻回覆路透社尋求置評的訊息。莫斯科當局過去曾否認在美國領土上執行過這類駭客行動。

美國總統大選將於11月3日登場，各界對於選前駭客活動的擔憂升高。

根據美國情報單位和政府官員說法，據稱替俄羅斯軍事情報單位做事的駭客曾在2016年總統大選前，竊取並公布屬於美國民主黨重量級人士和其他政治人物的電子郵件，許多美國民眾擔心可能會再度發生類似事件。

美國國家情報總監（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）昨天表示，俄羅斯和伊朗都試圖干預今年的總統大選，尋求破壞美國民眾對選舉廉正性的信心，並散布不實訊息，企圖動搖選舉結果。

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