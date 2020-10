拜登OS全寫臉上！聽川普辯新冠防疫負全責　一秒驚嚇表情超搶戲

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統大選最終場辯論於台灣時間23日上午落幕,此次會場煙硝味明顯降低許多,總統川普插話的情形也減少。只不過,推特網友如今開始熱烈討論民主黨總統候選人拜登的表情,因為聽聞川普會對新冠疫情負起全責的他,雙眼瞪大,露出滿臉驚訝且困惑的表情。

英媒每日快報、鏡報報導,川普及拜登在最後這場的辯論會當中,針對新冠疫情應對、外國勢力關係、醫療健保等議題發表論述。期間,拜登批評川普政府在疫情初期隱匿嚴重性,缺乏明確政策,且不願意為此負責,「任何必須為如此多條性命負責的人都不適合繼續當總統」。這讓川普隨即反駁,「我會負起全責,但它(病毒)到美國來不是我的錯,是中國的錯」。

就在此時,拜登露出滿臉驚訝且困惑的表情;外媒形容,他儘管沒有說話,但無法認同川普言論的內心想法,全寫在臉上。此外,川普出言抨擊防疫專家佛奇的口罩政策轉彎時,皺著眉頭的拜登一邊搖頭,一邊低下頭看著演講台數秒。

就在辯論畫面播出後,引發許多推特網友熱烈討論。有人說,「我建議把辯論會的音量關掉,看拜登的表情就好」、「拜登對『川普鬧劇』的反應是這場辯論最精采的地方」。

▼影片3秒處,可見拜登露出驚訝表情。

I will give Biden credit - Kamala has been mentoring him to have better facial expressions. Memes are a political KPI pic.twitter.com/KthTpG1Yfy