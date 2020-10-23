　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

福島核廢水將入海？　綠色和平：恐造成遺傳損害

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲最新的情況顯示，福島核災的影響至今仍未完全消除。圖為福島第一核電廠內消除輻射污染人員正在作業時的情形。(圖／達志影像／美聯社）

▲福島第一核電廠內，消除輻射污染人員正在作業。(圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

日本政府原定於27日舉行會議，決定是否排放福島第一核電廠的核廢水進太平洋，但朝野雙方未有共識，需再進行溝通。綠色和平組織更在報告中指出，排放出的核廢水的放射性同位素可能造成遺傳損害。

根據KBS報導，日本經濟產業大臣梶山弘志 (Hiroshi Kajiyama ) 今日在部長級會議結束後會表示，不會在27日決定如何處置核廢水的政策，須待有關部門審查後才會得出結論。日本政府原定要在27日的會議上，決定該如何排放核廢水至太平洋；但由於有許多聲音反對，所以需要時間與農林漁業等相關組織進行協調。

KBS報導中提到，東京電力公司（Tokyo Electric Power Corp.）負責淨化含有致命放射性物質的污水，並將其每天儲存約140噸在罐中；但這些汙水的放射性物質，大多無法有效去除。日本政府若堅決排放核廢水進太平洋，會汙染該海域的漁產，長時間攝取會累積過多的放射線物質，使DNA遺傳基因產生病變、損害細胞、降低生殖機能。

綠色和平組織核能專家兼報告作者伯尼（Shaun Burnie）表示，核災發生至今近10年，東京電力公司和日本政府卻還在掩飾核廢水的放射性同位素可能造成遺傳損害。

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
信任20年朋友「委託買車」　交車當天驚見友情決裂一幕
黑狗狂吠追90公尺…台南12歲女童活活被嚇死　飼主下場出爐
快訊／台北賓士男大安站開槍原因曝　母子嚇傻：瞄準我們
快訊／統一獅淘汰富邦悍將　確定晉級季後賽24日拚封王
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

福島核廢水將入海？　綠色和平：恐造成遺傳損害

川普辯論講一半「慘遭消音」！只剩嘴唇在擺動　現場畫面曝光

川普緊咬「電郵門」轟拜登腐敗政客　杭特淪辯論最大箭靶

慧眼看天下／拜登不甩電郵門 川普陷抹紅危機

7歲女童牽狗路邊難過大哭　小5生停車挺身而出助人：妳怎麼了？

快訊／施打流感疫苗暴斃！南韓決定「繼續施打」：與死亡原因無關

全台「最暗書店」登CNN國際版面　摸黑看書還可以買情趣用品！

南韓接種流感疫苗爆36死！地方政府宣布暫緩施打　多間醫院跟進

8倍速老化！她20多歲就「掉齒落髮」皺紋滿臉　親曝辛酸故事

英國脫歐後首個自貿協定！　對日本「免關稅」貿易額將增5000多億

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

福島核廢水將入海？　綠色和平：恐造成遺傳損害

川普辯論講一半「慘遭消音」！只剩嘴唇在擺動　現場畫面曝光

川普緊咬「電郵門」轟拜登腐敗政客　杭特淪辯論最大箭靶

慧眼看天下／拜登不甩電郵門 川普陷抹紅危機

7歲女童牽狗路邊難過大哭　小5生停車挺身而出助人：妳怎麼了？

快訊／施打流感疫苗暴斃！南韓決定「繼續施打」：與死亡原因無關

全台「最暗書店」登CNN國際版面　摸黑看書還可以買情趣用品！

南韓接種流感疫苗爆36死！地方政府宣布暫緩施打　多間醫院跟進

8倍速老化！她20多歲就「掉齒落髮」皺紋滿臉　親曝辛酸故事

英國脫歐後首個自貿協定！　對日本「免關稅」貿易額將增5000多億

白色牧羊犬產下「淡綠色狗寶寶」嚇壞農夫！　罕見現象2原因曝光

甲狀腺功能異常代謝能力下降　醫師：易引發多種病症

開場第1句話就心動！追妹「網聊v.s朋友介紹」攻略曝：吸引力爆表

《與神》吳達庶捲入性侵不到2年要復出！新作出自《7號房》同導演

中職／不在乎打擊王明天繼續上　陳傑憲：迎接勝利彩帶

廚神提醒「料理要糊了」反被安妮打槍　福原愛吃一口大笑

中職／索沙想打台灣大賽　無意間透露續留富邦

台乙／史上首次夜間賽事　ACA狂灌5球擊敗TJ.FC

粉絲看他錄影出意外「後腦勺著地」　范丞丞一聽反應暖爆！

KOM登山王丹麥籍「台灣女婿」封王　黃冠霖奪國內冠軍

國際熱門新聞

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

全都南韓製！打流感疫苗後死亡暴增至32人

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

500鄉民圍剿　活活虐死性侵犯

辣妹曬生日照！驚見胯下「1根肉色條狀物」

CNN最新民調！53%選民認為「拜登勝」

「沉睡15年」阿拉伯王子手動了..感動19萬人

更新／美大選「最終辯論會」登場

巨鱷出現男身後　瞬間拖下水慘死

川普預告「連任後會對北京做出很多事」

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

她備註漢堡「不要麵包、肉跟菜」　麥當勞這樣送

嬰兒放停屍間6小時　老爸收屍嚇壞　

忠犬憑窗盼主人回家　癡等10小時

更多熱門

相關新聞

7歲女童迷路哭泣沒人理　小5生挺身而出助人

7歲女童迷路哭泣沒人理　小5生挺身而出助人

近日一名國小5年級的11歲小男童，在9月29日晚間6點多，發現一名牽著狗且正在路上哭泣的女童，過去關切後才發現該名女童迷路了。小男孩抱持著「自己必須做點什麼」的精神，在手機聯繫父親後，依照父親指示，將女童帶回「有大人在的珠算補習班」，事後警署也特地發感謝狀給這名見義勇為的小男孩。

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

南韓流感疫苗36死　多間醫院自主停打

南韓流感疫苗36死　多間醫院自主停打

英日簽署脫歐後首個自由貿易協定

英日簽署脫歐後首個自由貿易協定

蓬佩奧出訪遺忘她超尷尬！南韓外長選前訪美

蓬佩奧出訪遺忘她超尷尬！南韓外長選前訪美

關鍵字：

福島第一核電廠東京電力公司Tokyo Electric Power Corp綠色和平組織日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

麥當勞激省優惠券「買1送1」回歸了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面