福島核廢水將入海？　綠色和平：恐造成遺傳損害

▲福島第一核電廠內，消除輻射污染人員正在作業。(圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

日本政府原定於27日舉行會議，決定是否排放福島第一核電廠的核廢水進太平洋，但朝野雙方未有共識，需再進行溝通。綠色和平組織更在報告中指出，排放出的核廢水的放射性同位素可能造成遺傳損害。

根據KBS報導，日本經濟產業大臣梶山弘志 (Hiroshi Kajiyama ) 今日在部長級會議結束後會表示，不會在27日決定如何處置核廢水的政策，須待有關部門審查後才會得出結論。日本政府原定要在27日的會議上，決定該如何排放核廢水至太平洋；但由於有許多聲音反對，所以需要時間與農林漁業等相關組織進行協調。

KBS報導中提到，東京電力公司（Tokyo Electric Power Corp.）負責淨化含有致命放射性物質的污水，並將其每天儲存約140噸在罐中；但這些汙水的放射性物質，大多無法有效去除。日本政府若堅決排放核廢水進太平洋，會汙染該海域的漁產，長時間攝取會累積過多的放射線物質，使DNA遺傳基因產生病變、損害細胞、降低生殖機能。

綠色和平組織核能專家兼報告作者伯尼（Shaun Burnie）表示，核災發生至今近10年，東京電力公司和日本政府卻還在掩飾核廢水的放射性同位素可能造成遺傳損害。