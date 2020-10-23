復仇者聯盟？紐時作家佛里曼：總統大選或引爆美國內戰

▲今年總統大選會引爆美國內戰？ 圖為電影《美國隊長3：英雄內戰》的海報。（圖／翻攝自維基百科)

國際中心／綜合報導

美國總統大選投票日進人最後10天倒數。以《世界是平的》、《世界又熱又平又擠》、 《我們曾經輝煌》等暢銷書知名的《紐約時報》專欄作家湯馬斯․佛里曼(Thomas L. Friedman)日前愛憂心忡忡的撰文指出，今年大選可能引爆美國內戰！

他所擔憂的，正是那些居住在美國廣大郡外郊區的福音派白人選民。他們是狂熱的支持擁槍者、更持有各種現代化的制式槍械。福音派的認同感，讓他們擁有相當多有組織性且遍及全國的聯繫網路。川普一旦敗選，即將失去「我們的美國」的恐懼以及對美國傳統白人價值觀的狂熱支持，很可能會迫使他們憤而行動。

他們的行動跟賞初投入美國獨立戰爭的先民相比，唯一的區別可能只是先民是騎馬持槍投入戰鬥，而他們則是開著皮卡和越野車、手持更現代化的武器械，起而反抗大選的結果。日前曾連續發生兩起右翼白人組織試圖武裝綁架民主黨籍州長事件，已經透露出這種狂熱的造反徵兆。

而且，川普就算敗選，仍將在2021年1月20日新總統就任前主持過渡政府，他仍然擁有行政權力。這意味著「十一月驚奇」一旦發生，將對美國乃至整個世界產生(可能潛在的)巨大威脅。因此佛里曼呼籲對應方必須未雨綢繆，嚴加防範。