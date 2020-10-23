川普推特遭破解！荷專家打「造勢口頭禪」　竟成功登入…密碼藏好想贏心機

▲川普推特封面。（圖／翻攝自川普推特封面）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著美國總統大選日接近，網路上對於候選人拜登、準備踏上連任之路的川普，各有評論感受，但就在23日最終辯論前，卻爆出一名荷蘭安全專家表示，自己已經破解川普的推特密碼「MAGA2020!」，且已經成功登入，事後向川普競選團隊、FBI發送漏洞警報，但卻遭到反駁。

綜合外媒報導，荷蘭安全專家蓋佛斯（Victor Gevers）接受專訪前表示，上周自己用「maga2020!」（Make America Great Again）登入到川普的推特帳號，前面因為已經錯誤都入4次，很可能會遭到鎖住，沒想到第5次竟然就成功，更意外發現川普推特甚至沒有「兩階段驗證」都沒有，就跟一般平民一樣的方式維護帳號。

▲美國總統川普熱愛使用推特。（圖／路透）

蓋佛斯在登入之後發現可以隨意修改貼文、標註、上傳照片、影片，功能與其他人無異，但並沒有動手腳隨即登出，並且通報給川普的團隊、FBI、白宮與推特官方，一開始遭到推特方面的否定，但隔日就發現，川普的兩階段驗證已經被啟用，且特勤局也聯繫他進一步說明。

推特在聲明中提到，本來就有針對一些高度受關注、美國大選相關帳號進行帳號安全措施。然而這也並非蓋佛斯第一次突破川普帳戶，2016年時，他也同樣用川普實際節目「誰是接班人」中的經典名句「yourefired」（你被開除了）作為推特密碼，事後也曾建議川普要啟動兩階段驗證保障帳戶安全。

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