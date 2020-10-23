《福斯》報導最新民調：74％選民認「川普贏了辯論」！　網全傻眼

what the heck is this that Sean Hannity just aired lol. pic.twitter.com/uW3zl9L8d2 — andrew kaczynski (@KFILE) October 23, 2020

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選最終場辯論會落幕，川普與拜登揮別上次「一片混亂」的慘況，針對許多議題展開實質性討論，但雙方仍是不斷交火、攻擊。此時，各大外媒也紛紛推出最新民調結果，《福斯新聞》（Fox News）卻引述一間網路媒體數據，在電視上報導出令人訝異的懸殊結果。

根據電視播報畫面，《福斯新聞》引述News Nation Now網路民調指出，高達74％選民認為川普贏得終場辯論會，僅有24％民眾比較認可拜登的表現。

此報導一出，許多推特網友都紛紛截圖分享，在社群媒體上熱議，「（福斯新聞主播）漢尼提（Sean Hannity）剛剛播報的是什麼鬼東西？」、「笑死，那是網路民調」、「News Nation Now是哪間媒體啊？」、「這份民調是在你家做的嗎？」、「應該是福斯觀眾做的民調吧」。

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