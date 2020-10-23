搶先首播！川普公布「一刀未剪版專訪」批偏頗　CBS控違反協議

▲美國白宮22日公布總統川普接受CBS News節目「60分鐘」專訪原始影片。（圖／翻攝自Facebook／Donald J. Trump）
文／中央社華盛頓22日綜合外電報導
美國白宮今天公布總統川普接受《哥倫比亞廣播公司》節目「60分鐘」（60 Minutes）記者史塔爾（Lesley Stahl）專訪原始影片，《哥倫比亞廣播公司新聞網》直呼違反協議。
《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）原定本週末播出川普20日接受專訪的影片，以及副總統彭斯（Mike Pence）、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）的訪問內容。
Look at the bias, hatred and rudeness on behalf of 60 Minutes and CBS. Tonight’s anchor, Kristen Welker, is far worse! #MAGA
Look at the bias, hatred and rudeness on behalf of 60 Minutes and CBS. Tonight’s anchor, Kristen Welker, is far worse! #MAGA由 Donald J. Trump 發佈於 2020年10月22日 星期四
《路透社》報導，影片顯示，先前曾兩度訪問川普的資深記者史塔爾提出直接的問題，在川普回答有關健保及政府因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情等議題時，史塔爾有時會反駁。
據報導，川普表示，美國已在對抗疫情方面度過難關，還說他認為口罩是防範病毒傳播的有效工具之一。川普也說，他希望聯邦最高法院將「終結」歐巴馬健保，且他之後會以較平價的方案取代，「將照顧具既有身體狀況的民眾」。
Look at the bias, hatred and rudeness on behalf of 60 Minutes and CBS. Tonight’s anchor, Kristen Welker, is far worse! #MAGA https://t.co/ETDJzMQg8X— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2020
川普今晨在推特上寫說，「看看這代表『60分鐘』和CBS的偏見、仇恨及無禮。」同時附上他的臉書連結，臉書頁面可見這段近38分鐘的專訪影片。這則發文隨即引發關注，不到兩小時就累積超過2萬6000則留言。
白宮只保留單格畫面副本，這段專訪影片只見到川普現身，但可聽到史塔爾提問。影片顯示，川普不斷要史塔爾和CBS News對拜登提出尖銳的問題。
CBS News今天抨擊白宮違反協議，逕自上傳川普專訪影片。聲明說，「白宮做出前所未見的決定，無視與CBS News的協議自行公布他們的影片，此舉將無法阻止『60分鐘』提供完整、公平及相關報導，數十年來歷任總統都參與過這類訪問。」
川普今天再度轉推他近日上傳的畫面，指出史塔爾在白宮訪問他後沒戴口罩。知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），史塔爾在川普結束受訪後，隨即與製作人聚首，當時她還沒回去拿個人物品以將口罩戴上，且她進白宮的時候及在訪問開始前就已戴著口罩。