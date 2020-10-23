搶先首播！川普公布「一刀未剪版專訪」批偏頗　CBS控違反協議

▲美國白宮22日公布總統川普接受CBS News節目「60分鐘」專訪原始影片。（圖／翻攝自Facebook／Donald J. Trump）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國白宮今天公布總統川普接受《哥倫比亞廣播公司》節目「60分鐘」（60 Minutes）記者史塔爾（Lesley Stahl）專訪原始影片，《哥倫比亞廣播公司新聞網》直呼違反協議。

《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）原定本週末播出川普20日接受專訪的影片，以及副總統彭斯（Mike Pence）、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）的訪問內容。

《路透社》報導，影片顯示，先前曾兩度訪問川普的資深記者史塔爾提出直接的問題，在川普回答有關健保及政府因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情等議題時，史塔爾有時會反駁。

據報導，川普表示，美國已在對抗疫情方面度過難關，還說他認為口罩是防範病毒傳播的有效工具之一。川普也說，他希望聯邦最高法院將「終結」歐巴馬健保，且他之後會以較平價的方案取代，「將照顧具既有身體狀況的民眾」。

Look at the bias, hatred and rudeness on behalf of 60 Minutes and CBS. Tonight’s anchor, Kristen Welker, is far worse! #MAGA https://t.co/ETDJzMQg8X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2020

川普今晨在推特上寫說，「看看這代表『60分鐘』和CBS的偏見、仇恨及無禮。」同時附上他的臉書連結，臉書頁面可見這段近38分鐘的專訪影片。這則發文隨即引發關注，不到兩小時就累積超過2萬6000則留言。

白宮只保留單格畫面副本，這段專訪影片只見到川普現身，但可聽到史塔爾提問。影片顯示，川普不斷要史塔爾和CBS News對拜登提出尖銳的問題。

CBS News今天抨擊白宮違反協議，逕自上傳川普專訪影片。聲明說，「白宮做出前所未見的決定，無視與CBS News的協議自行公布他們的影片，此舉將無法阻止『60分鐘』提供完整、公平及相關報導，數十年來歷任總統都參與過這類訪問。」

川普今天再度轉推他近日上傳的畫面，指出史塔爾在白宮訪問他後沒戴口罩。知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），史塔爾在川普結束受訪後，隨即與製作人聚首，當時她還沒回去拿個人物品以將口罩戴上，且她進白宮的時候及在訪問開始前就已戴著口罩。

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