蓬佩奧出訪遺忘這國超尷尬！電話解釋這原因　邀南韓外長選前訪美

▲南韓外長在與美國務卿蓬佩奧2次通話中，承諾近期內訪美。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿蓬佩奧（Wayne Pompeo）即將於美東時間25日啟程前往印度、印尼、斯里蘭卡、馬爾地夫等南亞4國進行訪問，此前卻連續於21至22日兩天與南韓外交部長康京和（강경화）通話，而康京和也向蓬佩奧承諾，將會應邀於近日安排訪美，在韓美外長會談中針對近期韓半島（朝鮮半島）、東北亞區域與全球議題進行具戰略性的溝通。

由於先前蓬佩奧原訂於本月7日訪韓，卻因為總統川普確診新冠肺炎（COVID-19）而只好將行程順延、甚至取消，對於美國總統大選前各方動作頻頻，難免增添外界猜測與好奇心。

根據《韓聯社》，南韓外交部長副發言人李載雄（이재웅，音譯）在昨（22）日的例行記者會表示，康京和與蓬佩奧在通話中針對近來韓美兩國間議題、全球戰略合作議題等進行討論，「至於康部長何時訪美，目前時間仍在安排中，將在行程出爐後向大家報告。」

另外，南韓外交部表示，康京和在電話中向美國呼籲支持俞明希（유명희）選上世界貿易組織（WTO）秘書長，雙方在通話中緊密協議。

▲先前蓬佩奧計畫7日訪韓，卻因川普確診新冠肺炎而一再延期。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奧即將啟程出訪南亞4國，然而卻獨漏南韓，使外界揣測韓美同盟關係是否早已開始破裂。對此，南韓外交部消息人士解釋，「雖然不能具體透露兩國外長的通話內容，但此次蓬佩奧出訪行程沒有安排南韓，絕非刻意不來、也與國內政治日程無關。」

由於美國總統大選距今剩不到2周！外界質疑，只怕蓬佩奧恐怕難以在選前出訪南韓，因此才決定改讓康京和親自前往美國「面見」蓬佩奧。

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