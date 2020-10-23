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為你寫詩！北韓出版首部「金正恩長篇小說」...頌揚不滅革命旅程

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▲▼北韓為金正恩出版長篇小說《復興》，讚揚其國內教育事業。（圖／達志影像）

▲北韓為金正恩出版長篇小說《復興》，讚揚其國內教育事業。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）當局以最高領導人金正恩的功績為題材，出版首部長篇小說《復興》（부흥），歌頌金正恩上任以來所推展的教育事業，並強調身為最高元首的正統性。

根據北韓機關報《勞動新聞》今（23）日的報導，415文學創作團出版叢書「不滅的旅程」系列的長篇小說《復興》，書中詳細介紹金正恩2011年掌權以後，包括實施國內12年國民教育、為大學教授在平壤市中心建造「未來科學大街」、興建平壤愛育院（孤兒院）、普及校服等。

報導評論該部長篇小說，「推動國家走向無進富強道路的力量與泉源，在於人才資源的培育，在全國社會吹起一股重視教育的風潮、符合新世紀的要求，在發展教育上永無止盡，只有如此才能領先全球。該部作品呈現出上述思想，是一部反映時代精神的作品。」

據悉，「4.15文學創作團」是組成於1967年的文學創作團體，專門創作以金日成、金正日為中心的「領導人形象文學」。其中，以金日成為主題的叢書為「不滅的歷史」、以金正日為主題的叢書則為「不滅的嚮導」。

南韓《韓聯社》分析，北韓今年受到國際社會經濟制裁、新冠肺炎（COVID-19）全球疫情、風災水害等影響，長篇小說《復興》主要用於團結北韓內部勢力，強調金正恩主導體制下的正統性與其活躍性。

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