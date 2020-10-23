接種流感疫苗2天後死亡！南韓證實：高中生死因「與疫苗無關」

▲南韓17歲高中生接種疫苗後死亡，報告顯示死因與疫苗無關。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名來自仁川的17歲男高中生，14日接種至民間醫療機構公費接種流感疫苗，卻於16日離奇「暴斃死亡」，成為首宗接種流感疫苗後死亡的案例，儘管死前身體並未傳出明顯不適症狀與反應，不過南韓境內卻陸續傳出民眾接種疫苗後死亡的案例！昨（22）日晚間最新驗屍報告出爐，指男學生的死因與疫苗無關。

根據韓媒《東亞日報》，國立科學搜查研究院22日向仁川彌鄒忽警察署通報，表示少年的死亡原因與接種流感疫苗沒有任何關聯。

專家表示，通常接種疫苗若發生異狀，會伴隨呼吸困難、過敏性休克等急性反應，若因為接種過程不衛生，則會出現敗血症，或是出現吉巴氏綜合症（GBS）、急性瀰漫性脊椎炎（ADEM）等症狀。

▲南韓首爾市江西區民眾排隊等待接種流感疫苗。（圖／CFP）

然而該少年的驗屍報告皆未出現上述症狀。某專家表示，「驗屍時，雖有進行數項檢查，確認少年接種疫苗的身體部位有無出現感染現象；不過報告顯示，接種疫苗與少年死因無關。」

報導指出，少年死前除了有過敏性鼻炎的症狀外，並無罹患其他特殊慢性疾病，接種疫苗前後也未出現異常症狀。

根據南韓疾病管理廳最新統計，截至今（23）日下午1時，接種疫苗後死亡案例共累計36起。

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