川普緊咬「電郵門」轟拜登腐敗政客　杭特淪辯論最大箭靶

▲川普在最終場的總統競選辯論中緊咬拜登家族的「電郵門」事件。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普在總統大選最終場辯論中，緊咬《紐約郵報》日前爆出的「電郵門」事件，除了抨擊拜登家族從俄羅斯得到了350萬美元，有義務向人民做出解釋外，他還多次攻擊拜登次子杭特（Hunter Biden）在中國、俄羅斯和烏克蘭有生意往來，並直指拜登是「一個腐敗的政客」。

在辯論會進入「國家安全」議題時，直攻「電郵門」事件的川普表示，拜登家族從俄羅斯得到了350萬美元（約新台幣1億元）的金援，若此事屬實，這位前副總統就有義務向全國人民解釋這一切。

川普接著將話題導向杭特的中國事業夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）在辯論數小時前發布的聲明。他認為，拜登就是日前被爆料涉及中國能源公司2017年潛在交易，且從中獲利10%專項資金的「大人物」，「你們賺了那麼多錢，那些可怕電子郵件，這到底是怎麼一回事啊？」

▲拜登回擊，在所謂的「電郵門」事件中，沒有任何事情是不道德的，反控川普「問題大著呢」。（圖／路透）

面對川普的追問，拜登回擊，在所謂的「電郵門」事件中，沒有任何事情是不道德的，「我這輩子從未拿過任何一毛來自外國的錢，反觀川普在中國從商，還在中國擁有祕密帳戶，甚至在國內逃漏稅，問題才大呢！」

當辯論會持續到「種族歧視」環節時，川普又攻擊杭特與中國、俄羅斯、烏克蘭都有生意往來，還對拜登說道，「不要跟我說你兒子是多麼無辜的孩子。喬，他們都說你是腐敗政客。」

他稱爆發「電郵門」的關鍵物證是「來自地獄的筆電」，「你的意思是說，那個筆電是另一場俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯騙局？」拜登則回應，確實如此。

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