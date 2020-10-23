日本出現新肺「掉髮」後遺症　日本有14例

實習記者劉佩婷／綜合報導

根據日本國家全球健康與醫學中心（National Center for Global Health and Medicine）進行的調查顯示，近期發現有些從新型冠狀肺炎康復的民眾，有脫髮和禿頭的症狀，也有一些患者在發病後的四個月後，還是有嗅覺異常與喘不過氣的問題存在，日本的研究小組正在持續調查並釐清產生這些後遺症的因素。

▼日本國際醫療研究中心。（圖／翻攝自國際醫療研究中心）



國立國際醫療研究中心醫院，是專門給確診新型冠狀病毒的民眾住院、觀察、治療的地方，研究調查指出，今年2月至6月間出院的63名痊癒患者，平均年齡為48歲，在發病後的四個月內，有多數的人出現相同的後遺症，包括約11%（7人）的受訪者表示自己喘不過氣，10%（6人）的受訪者有疲憊、倦怠、嗅覺異常等等，還有1名患者表示自己味覺異常，吃東西完全沒有味道。

根據《NHK》報導，研究中心對58名受訪者進行檢測，部分表示，他們在發病的兩個月後，開始有掉髮和禿頭的症狀產生，約有5名女性與9名男性，其中有5名患者，在掉髮狀況出現後2個多月後治癒，但目前還是有9位受試者還在治療掉髮的狀況。

▲新型冠狀病毒會造成掉髮或脫髮。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖）



日本的森岡慎一郎醫師表示，發源於非洲的伊波拉病毒和登革熱，這兩個病毒都有導致病患禿頭的後遺症。他提到，長期治療某種疾病，對患者來說可能造成身心的心理壓力，不過究竟是甚麼因素造成這麼多患者有掉髮及禿頭的狀況，將會調查及釐清真相。