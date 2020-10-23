早產嬰被放停屍間冰櫃6小時　老爸「收屍」嚇壞：他在哭！

Miracle moment premature baby born ‘dead’ at 23 weeks is found ALIVE after six hours in morgue refrigerator https://t.co/HXCYWUCEtF — The Irish Sun (@IrishSunOnline) October 22, 2020

記者李振慧／綜合報導

墨西哥普埃布拉市(Puebla)一名男嬰出生便被醫生判定已經死亡，後來放置在停屍間冰櫃中等待下葬，沒想到6小時後他卻奇蹟「復活」，竟然正在呼吸還哭了起來。爸爸發現後立即拍下影片，情緒激動鼓勵小生命要堅強活下去，溫馨畫面令人動容。

影片中可看到，被認為死亡的男嬰正在哭泣著，拍攝影片的父親則感動表示，「男孩在哭，他在哭，他還活著，可憐的孩子，小傢伙要繼續奮鬥下去，拜託老天爺一定要讓這個孩子活下去」。

這名男嬰因為早產，僅23週便於21日凌晨4時29分在La Margarita醫院出生，然而醫生誤判身亡被放置在停屍間中，直到隔天上午10時才被葬儀社工作人員發現。

工作人員表示，他取屍時意外發現嬰兒還活著，便立刻打電話通知父親，「我想不透他為什麼還能活著，冰櫃通常用來保存被截肢者的遺體，我以前從沒碰過這種事」。目前當局正在進行調查，網路上也出現許多不滿聲浪，要求政府一定要為失職行為嚴懲醫院。

▼還活著的男嬰被放到停屍間6小時。（圖／示意圖／視覺中國）

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