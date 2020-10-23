梅蘭妮亞確診後首露面！　「一身黑」仍展模特身材…行頭價碼曝光

▲梅蘭妮亞2日染疫後，首度在公開場合露面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）於2日傳出與川普共同感染新冠肺炎，康復後22日首度公開露面，陪同丈夫參加最後一場總統候選人辯論。身穿一襲黑色V領洋裝，腳踩著12公分黑色跟鞋，只利用一條細皮帶就輕鬆展現前模特兒的好身材，吸引媒體目光。

據《每日快報》報導，梅蘭妮亞22日下午與總統川普搭乘專機前往田納西州參加最後一場總統辯論會，剛下飛機後隨即被現場記者捕捉到曼妙身影，一襲迪奧（Dior）V字大領黑色洋裝，腰間搭配一條細皮帶立刻顯現出纖細的腰身，在官網上類似單品售價約為600英鎊（約新台幣22500元），腳上穿的是Christian Louboutin So Kate黑色高跟鞋，12公分的高鞋跟讓身為前模特兒的她更顯高挑，售價則為545英鎊（約新台幣20430元）。

在稍早最後辯論結束時，梅蘭妮亞與拜登的夫人吉兒（Jill Biden）都走到台上與各自的伴侶一同向觀眾致意，這時梅蘭尼亞已戴著黑色的口罩，與今日的整體造型作搭配，但川普仍沒有戴上口罩。另一方面，拜登與吉兒則是都有佩戴口罩。

▼梅蘭妮亞在辯論會中戴上黑色口罩現身。（圖／達志影像／美聯社）