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稱金正恩「暴徒」！拜登質疑川普反助北韓核發展...曝與金見面條件

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▲▼2020美國總統大選,辯論會,川普,拜登,共和黨,民主黨。（組圖／達志影像／美聯社）

▲川普與拜登在韓半島核武議題展開激烈爭辯。（組圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統大選最後一場辯論會於台灣時間今（23）日上午9時、美東時間22日晚間9時舉行，共分為防疫、美國家庭、種族議題、國家安全、氣候變遷與領導能力等議題。

稍早雙方針對國家安全議題辯論時，提及北韓（朝鮮）於先前勞動黨75周年閱兵大典公開新型洲際彈道飛彈與潛射彈道飛彈「北極星4ㅅ」，質疑共和黨候選人川普的韓半島（朝鮮半島）政策失敗。

根據《朝鮮日報》，辯論會主持人向川普質疑，「你與金正恩見了3次面、雙方間也有信件往來，然而最近北韓公開新型洲際彈道飛彈，也持續研發核武。」

對此，川普表示，「在我（4年前）當選後與歐巴馬總統見面時，我曾向他表示，北韓是最令人頭痛的問題，也預告不久可能會開戰。之後我（與北韓）維持非常良好的關係，也因此沒有了戰爭。首爾距離北韓不到25英里，在那裡有高達3200萬人口定居（應是指包括首爾、仁川、京畿道）。」

▲▼民主黨候選人拜登以「暴徒」一詞形容金正恩。（圖／路透社）

▲民主黨候選人拜登以「暴徒」一詞形容金正恩。（圖／路透社）

辯論會主持人接著向拜登提問，「歐巴馬執政時期，北韓至少進行4次核武試射，如今你打算怎麼駕馭北韓？」

對此，拜登首先回答，「過去我訪問中國大陸時，對方曾向我問道，『為何美國會將飛彈防禦系統（MD）搬到我們附近，且為何與南韓展開軍事訓練』；當時我回答道，『因為北韓是最頭痛的問題，我們必須先發制人，確保他們無法攻擊我們』。」

接著，拜登質疑川普對待北韓與金正恩的方式有瑕疵，「雖然他（指川普）把像金正恩那種暴徒形容是好朋友、且賦予其正當性；然而北韓早已與先前不同，擁有可隨時攻擊美國的新型洲際彈道飛彈。」

主持人問道，「若你當選，你將會在什麼條件下，同意與金正恩見面？」；拜登回答，「首先北韓當局須先承諾削減核武，否則不會同意與對方見面。韓半島必須達成去核！」

川普則表示，金正恩並不喜歡歐巴馬，「儘管金正恩有意會晤他們（指歐巴馬與拜登），但他們最後卻沒有見面。目前我與金正恩仍維持良好的關係，且雙方間沒有戰爭。」

對此拜登則反駁，「金正恩之所以未曾與我們見面，是因為歐巴馬先前曾向金正恩威脅，絕對不會賦予其正當性，且會向北韓施加強而有力的制裁措施。」

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