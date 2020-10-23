「靜音裝置」奏效！辯論最終場撇口水戰　BBC：川普拜登表現克制

▲川普和拜登在最終場的總統競選辯論中表現溫和，被認為是「靜音裝置」奏效了。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統競選辯論最終場在台灣時間23日早上9點舉行。相較於幾乎「吵成一團」的首場辯論，川普和拜登的表現顯得更為克制。BBC記者蘇爾徹稱，這或許是因為「靜音裝置」奏效了；在這樣的溫和氣氛中，兩位候選人的發言內容較有可能被記住。

有鑑於首場辯論中，兩位候選人頻頻打斷對方發言，本次辯論在雙方同意下特別安排了「靜音裝置」（mute button），一次只會開啟一支麥克風，防止再出現首場辯論時的亂象，讓總統辯論淪為口水戰。

▲蘇爾徹認為，比起首場辯論混亂的表達方式，兩位候選人今天所說的內容較有可能被民眾所記住。（圖／路透）

蘇爾徹（Anthony Zurcher）在BBC的評論中指出，「靜音裝置」今天似乎發揮了作用，又或是它讓兩位候選人產生威脅感，因此川普和拜登今天的語氣都相對恭敬，也盡量在對方發言時不打岔對方。即使發動攻擊，他們也表現得十分冷靜、從容。

川普在第一場的激烈辯論中多次干擾拜登發言，這樣的舉動也被認為是他在隨後的民調中支持度下滑的原因之一，因此在本次辯論中，他的音量明顯低了許多；即使與主持人或拜登搶話，也不如過去一般咄咄逼人，顯得相對謙恭有禮。

蘇爾徹認為，比起首場辯論混亂的表達方式，在這樣溫和的氣氛中，兩位候選人所說的內容較有可能被民眾所記住。

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