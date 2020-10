「川普害死那麼多人！」　拜登談新冠再砲轟：他不能連任

記者詹雅婷、吳美依/綜合報導

美國總統大選辯論首要議題聚焦新冠肺炎,全美迄今已有22.3萬人染疫病逝。拜登直言,川普在疫情初期,隱匿嚴重性且缺乏明確政策,更不願意為此負責,宣稱防疫重點並不在於關閉邊境,「任何必須為如此多條生命負責的人都不適合繼續當總統」。

▲美國總統川普。(圖/路透)

談及全美嚴重的新冠肺炎疫情,川普表示,他為了防疫關閉美國這個全球最大經濟體邊境,如今不僅死亡率下降,且疫苗幾周內就會問世,同時重申曾經染疫且很快康復一事,宣稱已經免疫(immune),疫情即將結束。

只不過,拜登隨後批評川普在疫情初期隱匿嚴重性,缺乏明確政策,且不願意為此負責,稱防疫重點並不在於關閉邊境,「任何必須為如此多條生命負責的人都不適合繼續當總統」。川普立刻反駁,「我會負起全責,但它(病毒)到美國來不是我的錯,是中國的錯」。

此外,主持人也提及川普先前批評防疫專家佛奇(Anthony Fauci)是「災難」一事,他先是淡化他與佛奇之間的分歧,但隨後批評他改變使用口罩的指導建議,「(佛奇)確實曾說,不用戴口罩,他確實說過,這不會演變成一個大問題,我想他應該是民主黨的吧。」

衛報表示,佛奇先前改變使用口罩的建議,因為口罩有助於限制無症狀、尚未出現症狀者傳播病毒;而依據佛奇的選民登記,他並不是民主黨人,屬於無黨籍人士。截至目前,在新冠議題主題辯論,川普說話10分20秒,拜登則是7分40秒。

