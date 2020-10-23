3歲男童被「鐵棍爆頭」送醫6分鐘慘死　23歲女落網：刷牙刷太慢

A 23-year-old #Florida woman is accused of fatally striking a 3-year-old boy with a tire iron while he was brushing his teeth, court records show. https://t.co/3ZxLbvRrcZ — KFOX14 News (@KFOX14) October 22, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國佛州23歲女子傑佛遜(Te'Lea Jefferson)幫忙照顧一名3歲男童時，只因為對方刷牙刷太慢，竟然就用鐵棍攻擊導致對方爆頭身亡，更可惡的是，報案時還謊稱是對方自己跌倒撞到頭，目前依謀殺罪名被起訴。

事件19日下午3時30分發生在塔拉哈西(Tallahassee)一處民宅中，傑佛遜將男童送醫時表示，男童在刷牙時不小心跌倒，頭部剛好撞到馬桶受了重傷，她試圖想要自己照顧對方，但傷勢太嚴重所以10分鐘後送醫。

男童抵達醫院後6分鐘就身亡，醫院立即向警方報案。驗屍報告結果卻和傑佛遜說法完全不符合，因為死者除了頭部有傷，臉和身上還有割傷，腿和手臂則有許多瘀傷。

傑佛遜被捕後才坦承，因為男童刷牙時動作太慢又不聽話，所以她去工具箱拿出鐵棍狠狠攻擊對方的頭，把人打昏後她立即清理現場血跡，把凶器丟在屋外後才送醫。據了解，傑佛遜平時與6歲弟弟和爸媽住在一起，當天是幫忙熟人看顧小孩，本案目前仍待進一步調查。

▼男童因為刷牙太慢被打死。（圖／示意圖／視覺中國）

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