逃脫大師蘭迪辭世！享耆壽92歲　畢生致力拆穿「超能力騙局」

▲詹姆斯·蘭迪（James Randi）畢生致力調查及揭穿假信仰治療師、讀心者、靈媒及其他聲稱擁有超能力的神棍。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

以逃脫術聞名的魔術師詹姆斯．蘭迪（James Randi），同時也是世界上最重要的「懷疑論者」之一，畢生奉獻於拆解騙局，戳破無數神棍的謊言，他旗下的「詹姆斯蘭迪教育基金會」（James Randi Educational Foundation）表示，蘭迪已辭世，享耆壽92歲。

根據BBC報導，蘭迪教育基金會於21日在官網發佈消息說，「我們非常遺憾跟大家說，蘭迪因為高齡的問題，昨天已經去世了，他的一生非常精彩，我們會想他的。」

蘭迪1928年出生於加拿大多倫多，擁有168的智商，有一次高中翹課時，在街頭看到魔術師 Harry Blackstone Sr. 的表演，卻因此深深著迷，自此便立志成為專業的魔術師，而在1940年代開始登台表演，向觀眾們展現魔術及逃脫術，逐漸開始廣為人知。

自詡為「神奇蘭迪」（The Amazing Randi）的他，在魔術師的職業生涯中，保有兩項金氏世界紀錄，第一項就是待在深水處的密封棺材，時間長達1小時又44分鐘，且還密封在冰塊中長達55分鐘。

他在1970年初還參加了，搖滾明星愛麗絲·庫珀（Alice Cooper）的巡迴表演，在舞台上對歌手進行了「假死刑」，但蘭迪總是提醒觀眾說，他的舉止是基於技巧而不是魔術，並很快轉移自己的注意力，主張揭穿聲稱擁有超自然能力的人，畢生奉獻於拆解騙局。

他在 1972 年公開批評自稱「精神力量者」的尤里·蓋勒Uri Geller 為騙子，呼籲媒體應該挑戰這些自稱有超能力的人，拆穿神棍的騙局。蘭迪1981年7月接受「紐約時報」（The New York Times）訪問時表示：「我和他們不同，至少我承認自己是騙子，但他們卻做不到。」

蘭迪和旗下的教育基金會舉辦「超自然挑戰」 （Paranormal Challenge），邀請自認為擁有超能力的人士前來挑戰，只要能在只要能在科學檢測下，提出其超能力的證明，就能贏取100萬美元，儘管當時吸引千人參加，但直到蘭迪在2015年從基金會退休時，這筆款項仍未領取。