「會有新冠肺炎都中國的錯！」　川普宣稱疫苗幾周內問世

記者張寧倢、吳美依／綜合報導

美國總統大選最後一場電視辯論會於台灣時間23日上午9時登場，共分為防疫、美國家庭、種族議題、氣候變遷、國家安全以及領導力等6大議題。稍早，雙方針對新冠肺炎辯論時，川普表示，「這不是我的錯，這是中國的錯。」

▲美國總統川普在辯論會上表示，新冠肺炎疫情都是中國的錯。（圖／達志影像／美聯社）

根據《衛報》報導，美國總統川普針對新冠肺炎的應對措施受大廣泛的批評，而川普本人先前就一直試圖將疫情歸咎於中國，他稍早更在辯論會上表示，「我承擔全部責任，但病毒在美國擴散不是我的錯，這是中國的錯。」

報導指出，川普表示，拜登曾批評川普政府因新冠病毒而關閉與中國的入境管道的決定只是為了「排外」。對此拜登回應，川普的確是「排外的」，但不是因為他關閉了與中國往來的通道。

據CNN報導，川普討論新冠疫情時也提到，「老實說，我對中國有點不滿，儘管我喜歡習主席，尊重和欽佩這個國家，欽佩他們在這麼短時間內所做的一切，但他們應該告訴我們（關於新型病毒的）這一點。」報導指出，縱使因為疫情而對中國有許多怨言，但川普針對中國國家主席習近平的態度似乎有了轉變。

另外，川普表示，他為了防疫關閉全球最大經濟體，如今不僅死亡率下降，且疫苗幾周內就會問世。他也提及自己曾經染疫且很快康復一事，宣稱自己已經免疫（immune），疫情即將結束。當主持人追問疫苗問世時間，川普卻又改口稱，「這不是一個保證，但我認為（疫苗）將在今年底之前問世」，儘管遭到進一步質疑，仍堅稱「我認為我的時間限比較精準」。