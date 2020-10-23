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韓國流感疫苗接種後死亡續增「未集中特定疫苗」莊人祥分析可能性

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▲▼10月21日指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲疾管署副署長莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

韓國發生流感疫苗接種後接連有死亡個案通報，引發國際關注。我疾病管制署副署長莊人祥表示，目前瞭解使用疫苗包含多家韓國國產疫苗以及法國賽諾菲藥廠疫苗，但並沒有特別集中在某一種疫苗上；而國內購買賽諾菲疫苗與韓國批號不同，觀察亦無異常狀況。莊人祥也分析，韓國相關死亡通報續增可能是一種放大效應，和國內2009年H1N1大流行時類似。

韓國流感疫苗接種後死亡個案頻傳，外媒報導指出，通報死亡人數已經超過30人。且因為個案使用疫苗當中包含台灣也購入的賽諾菲疫苗，讓國內民眾也格外關心。衛福部長陳時中今（23）日上午受訪表示，我方已經與賽諾菲公司去查詢其他世界各地有沒有類似情況，可是事實上現在沒有，南韓進口的批號跟我們也不同，台灣也沒有出現過類似的情況，所以我們持續的關心。

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莊人祥下午受訪表示，國內與韓國進口不同批號，意味不同時間出廠。而今年公費流感疫苗採購600萬餘劑，其中有190萬劑是來自賽諾菲，已經使用88萬劑，目前沒有看到與疫苗相關的不安全訊號，相關不良反應通報和去年、前年相比也沒有特別異常。

莊人祥說，韓方目前持續調查，初步瞭解第一例通報死亡的17歲青年經解剖確認與疫苗無關，而韓國流感疫苗由多家廠商提供，光是韓國自己的廠就有6~7個，另加上賽諾菲，但目前看起來死亡個案並沒有特別集中在某一款疫苗，死亡與流感疫苗是否有關連，還需等待官方報告出爐。

莊人祥分析，韓國先前流感疫苗就因為冷鏈等保存問題，讓疫苗接種計畫喊停，使民眾疫苗安全產生疑慮，可能也因此讓注射之後的問題反應擴大。國內也曾經有類似經驗，2009年新型流感H1N1大流行，在流感疫苗接種後發生男童疑似死亡案件，震驚國內，也因為對疫苗失去信心，很可能在接種疫苗之後，把無關的事件推測為不良反應。

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