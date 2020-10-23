性侵9歲妹再拋屍荒野！25歲男遭「500鄉民圍剿」　拿刀狂砍活活虐死

▲9歲女童慘遭性侵殺害裸屍荒野。（圖／翻攝自推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

阿根廷近日發生一起恐怖命案！9歲女童莉奎爾(Abigail Riquel)遭25歲男子奎馬斯(José Guaymas)性侵殺害，最後更被裸屍荒野。消息傳出後引爆當地民眾怒火，全鄉500人發動集結，圍剿奎馬斯，將他活活打死，現場鄉民一度拍手叫好。

據《每日郵報》報導，命案發生在聖米格爾-德圖庫曼 (San Miguel de Tucumán)地區，17日上午9時左右，莉奎爾跟父母說要出門找朋友，但卻一去不復返，最後在距離住家300公尺外的荒野，發現莉奎爾的遺體。

莉奎爾被發現時已經死亡，而且全身赤裸，衣服散落一地，整張臉都是泥土灰塵，死狀相當悽慘。有目擊者指出，曾經看過莉奎爾和奎馬斯在一起。

警方調查後證實，奎馬斯曾性侵莉奎爾，之後因受不了莉奎爾的強力反抗，原本企圖將她掐死，但後來用硬泥磚對著她的頭一頓猛砸，導致她慘死。

報導指出，奎馬斯之前因為竊盜案入獄，14日才出獄，沒想到3天後就犯下性侵殺人案。奎馬斯的律師表示，奎馬斯犯案後，19日一度想要在家尋死，但之後被發現而阻止，並通報承辦檢察官。

Tucumán: Mataron a golpes al asesino de Abigail Riquel - https://t.co/wDU6D5B9LR pic.twitter.com/U06KzWgVJS — Noticias de Tucuman (@lacriticaok) October 21, 2020

還沒等到法庭宣判，莉奎爾的遭遇傳出後引發當地民眾憤慨，得知兇手就是奎馬斯後，500人集結前往將他包圍，隨後把他拖到一處野外，當場拳打腳踢，甚至有人拿刀砍他，還有人企圖放火燒了他。

警方獲報後趕到現場，但奎馬斯已經沒了氣息，而且全身都是傷痕還發黑。此外有鄰居表示，奎馬斯長期嗑藥，並經常威脅母親，對大家來說，奎馬斯是一個不定時炸彈，「我也很怕類似的事件，會發生在我3歲女兒身上。」