更新／美選最終辯論會！川普自稱「最不種族主義的人」拜登冷笑

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選最終場辯論會將於美東時間22日晚間9時（台灣時間23日上午9時）登場。2名候選人將來到田納西州納希維爾（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University），進行選前最後攻防。

【1020】

辯論會接著來到種族議題。

川普表示，自從林肯以後，沒有人替非裔貢獻得比他更多，「我看不見觀眾，這個房間很暗，但我不在乎觀眾，我是這個房間裡最不種族主義的人」。他繼續攻擊，拜登如今提出政策，為何在47年從政期間與歐巴馬政府時代都沒有作為。

拜登反擊，川普在每個領域都在「把每件事情都弄得更糟」，聽見川普的自誇時，當場噗哧一笑。

【1010】

辯論會接著談到邊境與移民問題。拜登批評川普的邊境政策迫使成千上萬兒童與父母失散，「這是犯罪」。

川普表示，其政府正在努力協助邊境孤兒與父母團聚，但宣稱許多孩子沒有家長陪同，而透過幫派或毒梟入境。他談到相關訴訟時表示，「我很討厭這麼說，但只有那些智商最低的人才會回來（出庭）」。

【0952】

主持人談到若最高法院取消「歐巴馬健保」應該如何應對。

川普表示，他希望最高法院廢除歐巴馬健保，「歐巴馬健保不好，我們要做的是終止它」。



拜登表示，他將擴大歐巴馬健保覆蓋範圍，在現行制度加上政府營運的公共選項，使得更多人能夠負擔，稱其政策計畫是「拜登健保」（Bidencare）。他強調支持私人保險，「健保不是特權，而是人權」、「每個人都應該有權利享有負擔得起的健保」。

川普繼續攻擊歐巴馬健保，「你過去47年什麼也沒做」，持續失控插嘴，數度被主持人制止。

拜登提到家庭經濟問題，向「跟我成長的家庭一樣的中產階級家庭」喊話，「我們應該談談你們的家庭，但這是他（川普）最不想談論的事情」。

川普接著立刻朝向拜登朝向鏡頭喊話的方式，批評拜登是「典型政策」，「我不是典型政客，這就是我當選的原因」。

【0948】

辯論會接著談到北韓與核武問題。拜登批評川普與金正恩見面，把北韓的行為「合法化」，指控川普與「暴徒」友好。他表示，除非金正恩同意削減核武計畫，否則不會與對方見面。

川普卻說金正恩不會這麼做的，「他不喜歡歐巴馬」，宣稱跟各國領導人保持好關係是一件好事。

【0945】

主持人接著邀請2位候選人談論更廣泛的對中政策。

拜登表示，他將要求中國的經濟政策「必須按照（國際）規則走」

川普卻說，這一題根本不用回答，試圖把焦點再度轉向「電郵門」事件，卻被主持人阻止。他接著提起自己撥款資助農夫，且中國正在中國正在付款。

此時，拜登卻冷笑說，「那是納稅人的錢」。川普聽了以後楞主傻眼，「什麼？那不叫納稅人的錢，那叫中國」，批評拜登從未跟中國收費。

【0935】

拜登談及「電郵門」事件，宣稱沒有任何事情是不道德的，川普才是唯一一個在中國賺錢的人。川普卻直指拜登家族透過拜登在國外賺錢，且拜登也拿了好處，「你過得很好，到處都是你的房子」。

拜登表示，「他說這些廢話是有原因的，他不想要談論實質性的議題」。他直指，川普才是在烏克蘭惹上麻煩的人，暗批川普去年底的彈劾案。

【0927】

辯論會接著談到「國家安全」問題。拜登表示，如果當選，任何國家涉入美國大選的國家都會因為侵犯美國主權而「付出代價」，並且直接指明中國、伊朗與俄羅斯，並質疑川普對此保持緘默。

川普表示，沒有人比他對俄國更加強硬，直攻拜登「電郵門」，批評對方收取俄羅斯的資金，要求立刻給出解釋。他自稱沒有在中國、烏克蘭與俄羅斯賺錢，但拜登卻這麼做了，「你才是大人物，喬，這是怎麼一回事，太可怕了！」

拜登表示，他從未收過國外一毛錢，攻擊川普在中國從商且擁有祕密帳戶，甚至在國內逃漏稅。拜登也要求川普公開納稅申報單，「給我們看看，不要再胡鬧了」。但是，川普表示，他只是「預付了幾百萬美元稅金」。

【0925】

主持人提及川普先前批評防疫專家佛奇（Anthony Fauci）是「災難」一事，儘管他先淡化他與佛奇之間的分歧，但隨後批評他改變使用口罩的指導建議，「（佛奇）確實曾說，不用戴口罩，他確實說過，這不會演變成一個大問題，我想他應該是民主黨的吧。」

衛報表示，佛奇先前改變使用口罩的建議，因為口罩有助於限制無症狀、尚未出現症狀者傳播病毒；而依據佛奇的選民登記，他並不是民主黨人，屬於無黨籍人士。截至目前，在新冠議題主題辯論，川普說話10分20秒，拜登則是7分40秒。

【0921】

拜登對於疫苗問世的時間表示嚴重懷疑，並且攻擊川普是「排外主義者，但不是因為他關閉中國入境管道」。他也繼續攻擊川普隱匿疫情，「想想總統在1月就知道卻沒有告訴美國人的事情」。他知道這有多危險，卻不告訴我們，他不願意讓美國人恐慌，他才恐慌」。

川普回應，拜登一直談論封鎖，但民主黨把持的地區死亡率仍高，以幼子拜倫染疫康復一事為例，堅稱學生必須重返校園，必須重啟經濟，因為人們因經濟停擺而失去工作、自殺。他強調，「疫情不會比問題本身更糟」、「我們不能保持國家關閉」。

【0916】

拜登批評川普在疫情初期隱匿嚴重性，缺乏「清楚的政策」，且不願意為此負責，他還宣稱防疫的重點不在於關閉邊境，「「任何必須為如此多條生命負責的人都不適合繼續當總統」。川普立刻反駁，「我會負起全責，但它（病毒）到美國來不是我的錯，是中國的錯」。

【0912】

主持人維爾克首先詢問川普，總統將如何領導國家度過下一階段的疫情。

川普表示，他為了防疫關閉全球最大經濟體，如今不僅死亡率下降，且疫苗幾周內就會問世。他也提及自己曾經染疫且很快康復一事，宣稱自己已經免疫（immune），疫情即將結束。

拜登表示，疫情導致22萬美國人死亡，他批評川普政府至今仍沒有完整計畫，他誓言鼓勵全民戴口罩、快速檢測與設立全國性標準，並制定相關的經濟措施，終止這一場「悲劇」。

維爾克追問疫苗問世時間。川普卻又改口表示，「這不是一個保證，但我認為（疫苗）將在今年底之前問世」，儘管遭到進一步質疑，仍堅稱「我認為我的時間限比較精準」。

【0905】

目前第一夫人梅蘭妮亞已現身辯論會場，她戴著黑色口罩。

Melania Trump is in attendance for the presidential debate pic.twitter.com/OTpfcTdLee — Aaron Rupar (@atrupar) October 23, 2020

本場辯論會由國家廣播公司新聞網（NBC News）資深記者維爾克（Kristen Welker）主持，主題聚焦於「打擊新冠肺炎」、「美國家庭」、「美國種族」、「氣候變遷」、「國家安全」與「領導力」。

總統辯論委員會（CPD）日前宣布，2名候選人輪流回答問題時，將會把另外一人的麥克風關閉，實施「靜音」措施，避免上一場辯論會的「混亂」場面再現。

根據CNN辯論會前的最新民調，拜登支持度52%，川普為42%。川普也表示，他將邀請拜登次子杭特先前在中國的合作夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）成為辯論會賓客。

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