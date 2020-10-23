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抓到了！拜登曾與杭特「中國生意夥伴」會面　神秘簡訊曝細節

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▲▼拜登,杭特（Hunter Biden）,杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透）

▲杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

2020美國大選進入倒計時，民主黨總統候選人拜登近日被踢爆，介入兒子杭特與中國企業的生意往來，他本人嚴正否認，但外媒再度取得關鍵簡訊，內容指向拜登與好友吉姆（Jim Biden）、杭特、杭特的中國事業夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）曾會面。

《福斯新聞》報導指出，2017年5月2日的簡訊內容顯示，鮑布林斯基向杭特問道，「請告訴我，是否要跟你的叔叔與父親一起吃晚餐，地點在哪裡，文件翻譯要用簡體還是繁體中文？」

杭特則回答「晚餐還不確定，中國法律文件通常是用什麼？」，鮑布林斯基再回「兩者都可以，我會選用繁體」。杭特接著表示，「爸爸直到11點前不會加入，我和吉姆會在10點於他所下榻的貝佛利希爾頓飯店見面。」

之後，鮑布林斯基於同一天傳訊給吉姆，「很高興與您相處，請替我感謝喬（拜登）抽出時間，這是很棒的一次談話（was great to talk thx Tony b）。」

報導指出，這些資料是來自於鮑布林斯基，他提供給參議院國土安全與政府事務委員會和參議院財政委員會，此外他22日也證實日前所公開的電子郵件是真的，其中所提的「大人物」（the Big Guy）就是拜登。

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