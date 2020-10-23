拜登支持者77%感到壓力：怕像4年前希拉蕊爆冷門　先假裝川普贏了

▲美國總統大選於下月3日舉行。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

美國心理學會（American Psychological Association）調查顯示，美國有68%成年人認為「顯著的生活壓力」源自大選，其中民主黨的支持者又因為2016年希拉蕊敗選大爆冷門，現在擔心情節重演而備感壓力，只能先假設川普會連任，拜登當選了就能當作是意外驚喜。

根據《紐約時報》報導，美國心理協會最近的研究發現，民主黨支持者有76%因為大選感到明顯壓力，比例遠高於共和黨支持者的67%及無黨籍人士的64%。

從事民調工作超過40年、紐約瑪麗斯特大學民意研究所（Marist College Institute for Public Opinion）的總監米林戈夫（Lee Miringoff）表示，這次大選是他有記憶以來最令人感到焦慮的。

蒙茅斯大學民調研究所（Monmouth University Polling Institute）所長穆雷（Patrick Murray）也說，很多民主黨支持者受4年前的結局影響，即使現在拜登民調領先，也無法感到樂觀，共和黨支持者則維持一貫自信作風，覺得川普能順利贏得大選，穆雷也擔心他們得失心太重，如果選輸了會面臨「個人存在危機」。

作家奧爾良（Susan Orlean）17日在推特發文表示，「2016年的選舉之夜正在聚會中，準備慶祝歷史性的勝利，今年就選擇待在家，緊張到什麼都沒辦法計畫」，其他民主黨支持者也憶起當年的心情，有的人喝到爛醉哭著入睡，甚至還有人覺得自己患上「創傷後遺症」（PTSD）。

In 2016, our Election night plan was to party-hop and celebrate what we were sure was going to be a historic victory. This year, staying home (of course), and too nervous to plan anything. — Susan Orlean (@susanorlean) October 16, 2020

▲民主黨支持者在推特抒發壓力。（圖／翻攝自推特／@susanorlean）



也有一群人開始進行期望管理，先假設結局是川普連任，如果拜登勝選就成為意外驚喜，包括紐約市上西城（Upper West Side）民主黨市議員羅森塔爾（Helen Rosenthal），她心裡默默期待拜登贏，「但腦子裡大部分時候都說服自己，川普贏了也好，紐約就沒有財政紓困措施，環保問題會讓更多陣地輸掉，婦女墮胎權也將推翻，我們會失去醫療保險」。

還有部分民主黨支持者覺得自己被「川粉」淹沒而感到焦慮，住在密西西比州尤多拉社區（Eudora）的芬玉（Cyd Fenwick）就說，她曾在超市和2名沒有戴口罩的女性發生衝突。芬玉80歲的媽媽在汽車上貼滿歐巴馬的貼紙，她被幾輛貨車包夾甚至差點被撞到。