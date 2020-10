拜登支持者77%感到壓力：怕像4年前希拉蕊爆冷門　先假裝川普贏了

▲美國總統大選於下月3日舉行。(圖/路透)



記者崔子柔/綜合報導

美國心理學會(American Psychological Association)調查顯示,美國有68%成年人認為「顯著的生活壓力」源自大選,其中民主黨的支持者又因為2016年希拉蕊敗選大爆冷門,現在擔心情節重演而備感壓力,只能先假設川普會連任,拜登當選了就能當作是意外驚喜。

根據《紐約時報》報導,美國心理協會最近的研究發現,民主黨支持者有76%因為大選感到明顯壓力,比例遠高於共和黨支持者的67%及無黨籍人士的64%。

從事民調工作超過40年、紐約瑪麗斯特大學民意研究所(Marist College Institute for Public Opinion)的總監米林戈夫(Lee Miringoff)表示,這次大選是他有記憶以來最令人感到焦慮的。

蒙茅斯大學民調研究所(Monmouth University Polling Institute)所長穆雷(Patrick Murray)也說,很多民主黨支持者受4年前的結局影響,即使現在拜登民調領先,也無法感到樂觀,共和黨支持者則維持一貫自信作風,覺得川普能順利贏得大選,穆雷也擔心他們得失心太重,如果選輸了會面臨「個人存在危機」。

作家奧爾良(Susan Orlean)17日在推特發文表示,「2016年的選舉之夜正在聚會中,準備慶祝歷史性的勝利,今年就選擇待在家,緊張到什麼都沒辦法計畫」,其他民主黨支持者也憶起當年的心情,有的人喝到爛醉哭著入睡,甚至還有人覺得自己患上「創傷後遺症」(PTSD)。

In 2016, our Election night plan was to party-hop and celebrate what we were sure was going to be a historic victory. This year, staying home (of course), and too nervous to plan anything.