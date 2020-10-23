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澳洲特種部隊濫殺俘虜內幕曝光　3名成員對軍官惡行感到不安

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▲▼軍人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲澳洲ABC再度揭露澳洲SAS涉嫌在阿富汗殺害無辜百姓的影片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲廣播公司（ABC）再度揭露澳洲空降特勤隊（SAS）涉嫌在阿富汗殺害無辜百姓的影片。在最新釋出的畫面中，SAS槍殺手無寸鐵的平民一事似乎已獲得證實。影片中可見SAS的幾位巡邏隊成員正談論他們的一名戰友槍決了一名「完全順從」的戰俘。ABC表示，影片可能成為澳洲國防部調查的關鍵證據。

據ABC報導，影片是從SAS一名士兵的頭盔攝像機中取得的，這段對話發生在2012年5月中旬烏魯茲甘省（Uruzgan Province）希納村（Shina Village）一次行動的後一天。在該突襲中，有3名阿富汗人被SAS打死。

影片顯示，3名SAS作戰人員站在院落的泥牆旁，其他巡邏士兵則在附近。這些軍人正討論一名高級軍官殺害阿富汗戰俘的事，其中一名巡邏士兵對於「毫無反抗」的俘虜遭部隊中的高級軍官所殺害而感到不安，但該影片並沒有錄下任何殺人的影片。

ABC表示，他們知道影片中對話的3名男子的身份，但他們選擇不公開。影片中被提及的高級軍官也曾出現在ABC今年3月的《四角殺戮戰場》（Four Corners Killing Field）報導中。

▲▼軍人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲影片中其中一名士兵對於「毫無反抗」的俘虜遭同袍殺害而感到不安。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

SAS的一名巡邏隊員在該報導中指控高級軍官帶走了一名傷勢沒有生命危險的阿富汗男子，而這名男子後來被發現死亡。阿富汗獨立人權委員會的一項調查發現，男子是被毆打致死的。

澳洲國防軍總監察長（IGADF）過去也一直在調查澳洲特種兵在希納村被指控槍殺手無寸鐵的百姓一事。ABC認為，這段錄影可能是IGADF調查的關鍵證據。

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