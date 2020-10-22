塑造南警新形象警長力推6大獎項　開辦logo設計競賽激勵員警士氣

▲台南市警局長詹永茂，頒發6大獎項及揭曉Logo設計的得獎作品，提升基層同仁士氣及工作認同感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

塑造南警新形象，台南市警局長詹永茂22日，利用局務會議，頒發6大獎項及揭曉Logo設計的得獎作品，提升基層同仁士氣及工作認同感。

市警局Logo徵選活動獲得熱烈迴響，收到近百件作品參賽，其中有四分之一投稿作品為警局同仁自行設計，最終選出前3名及佳作6名，本次首獎作品由來自台北的設計師賴鳳蓮雀屏中選，作品結合市徽為背景，突顯出台南在地文化歷史風華之底蘊，著裝飛揚的警鴿象徵守護大台南的治安，首獎作品將作為台南市警局專屬的意象標誌，日後台南市警局各項活動主視覺都可以看到這隻制服鴿的展翅英姿，22日頒發的6大獎項獎座上正是Logo的初次亮相，顯見市警局對於品牌行銷的用心。

市警局6大獎項分別是鼓勵員警積極偵辦刑事案件、落實勤務攔查的「霹靂神探」及「街頭戰警」，交通安全工作的「交通讚警」為民服務的「溫馨暖警」、經營社區警政有成的「好緣警」及創意行銷警察形象的「行銷達人」，每月評選出各獎項表現優良的員警，在局務會議時公開表揚及頒贈優渥獎金。

市警局長詹永茂表示，感謝市長黃偉哲及市議會的極力支持，日前南警再添生力軍117人達4431人，為合併升格直轄市以來之最，除了警力數及裝備「量」的增加添購外，他也著重「質」的提升，希望透過品牌形象及6大獎項選拔激勵，提供員警典範學習，複製各獎項得獎人員的成功經驗，精進自身工作表現，更藉由各獎項的頒發，感謝攜手為台南市治安工作打拚的警察同仁，也讓市民朋友瞭解並認同警察工作的辛勞付出，呼應初來乍到時守護台南的治安工作理念「感謝有你，攜手同行」，一同期許南警團隊擦亮台南市「治安滿意，六都第一」的招牌。

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