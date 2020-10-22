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13歲國中女翹家「同居前科男」　4個月後挺大肚回家讓媽媽氣炸

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▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲國中少女翹家，與有性侵前科的男子同居，4個月懷孕回家讓媽媽氣炸。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

一名就讀台中市某國中13歲少女小可（化名）2019年8月蹺家，回家後被母親發現下腹微凸、有越來越大的跡象，帶到醫院檢查才知道是懷孕了，生父是有2次性侵前科的蔡姓八家將成員，小可母親氣得到警局報案提告。台中地院審理案情，依對未滿14歲少女性交罪，判處蔡男3年6個月有期徒刑，可上訴。

根據判決書顯示，小可2019年7月參加陣頭活動認識蔡男，雙方發展成男女朋友並同居在蔡男住處，直到同年11月蔡男因為案情入獄，她才選擇回到原生家庭。小可母親見女兒終於回家相當高興，但也發現女兒下腹微凸、有越來越大的跡象，帶到醫院檢查才知道女兒已懷孕近5個月，氣得到警局報案提告。

台中地院審理時發現，蔡男高中肄業，無業且育有1子，2015年犯下與與未滿14歲少女發生性關係，2018年更性侵一名19歲女學生，蔡男2018年入獄執行第一起案件6月徒刑，直到2019年1月出獄後等待第2起案件發監，不料期間又與小可同居，發生性關係導致小可懷孕。

台中地院法官認為，蔡男觸犯與未滿14歲少女性交罪，得處3年以上10年以下徒刑，不過考量蔡男為一時衝動思慮不周、小可同意性交、犯後坦承犯行且知所悔悟，事後也與小可家屬達成和解，因此依刑法第59條予以減刑，審酌後判處蔡男有期徒刑3年6個月，全案可上訴。

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