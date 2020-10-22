美CDC重新定義新冠「密切接觸者」 將導致人數暴增

▲美國CDC擴大了新冠「密切接觸者」的定義。(示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

外媒報導，美國「疾病控制及預防中心」(CDC) 本周擴大了新冠病毒感染者的「密切接觸者」定義。《華盛頓郵報》稱，衛生機構更新了之前的指導方針，稱如果人們 感染者保持在6英尺之內至少15分鐘，感染這種致命病毒的風險更高。 此舉可能會影響學校、工作地點等人群聚集場所。

報導指出，「密切接觸者」的這種新定義顯示，如果人們在24小時內跟被檢測為陽性的患者接觸累計15分鐘或以上，並且距離在6英尺(約1.8公尺)以內，那麼他們就被認為更容易受到感染。

CDC與佛蒙特州衛生官員周三(21日)發表報告之後，對指導方針進行了調整。該報告是根據一名監獄工作人員的經歷。這名監獄員工在8小時輪班期間跟受感染的囚犯進行了22次互動，累計總共接觸17分鐘，結果他的新冠病毒檢測呈現陽性。

7月28日，這名監獄工作人員和6名囚犯進行了幾次簡短的交流，當時他們的新冠檢測結果還沒有出來，但第二天所有人的檢測結果都呈陽性。據了解，這名員工在與人互動時戴了口罩、穿了防護服，還戴了護目鏡。

約翰霍普金斯大學衛生安全中心的流行病學家芮弗斯告訴《華盛頓郵報》說：「密切接觸的新定義是遏制病毒的一個重要改變。當你們整天待在一起時，很容易就能慢慢累積15分鐘：在飲水機旁的幾分鐘，在電梯裡的幾分鐘，等等。我預計這將導致更多的人被確認為密切接觸者。」

約翰霍普金斯大學資料顯示，截至周三，美國累計已有830萬人感染新冠病毒，死亡人數超過22.1萬人。