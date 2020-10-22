轎車「閃避蟒蛇」衝進對向車道撞來車！父女雙雙夾斃車內

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞22日上午發生一起轎車疑似為閃避路上蟒蛇不慎衝入對向車道的事故。據了解，這輛轎車失控後隨即撞上對向來車，雙方車身嚴重變形，轎車上的一對父女當場被夾在車內，而嚴重撞擊也導致兩人魂斷公路。

根據《中國報》報導，死者是61歲的莫哈默仄那與26歲的瑪蒂雅，兩人22日上午10時正準備從日隆雅墾殖區的住家出發前往龍運。據悉，負責駕駛的莫哈默當時疑似是在路上看見巨蟒，為了閃避該條蟒蛇，失控衝進對向車道，沒想到卻當場與迎面而來的來車撞個正著。

由於撞擊力道強大，轎車當場車身變形，而父女兩人也被夾在車內。警消人員接獲通報該往現場後，一共派出了7名消防員與1倆消防車，但兩人仍不幸身亡。消防人員表示，一共耗費了15分鐘，才成功將父女倆人的遺體移出車外。

另一方面，警方也在路邊發現疑似為事故元凶的蟒蛇，不過該條蟒蛇早已皮開肉綻，慘死街邊草叢。

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