越南柬埔寨連續7風暴釀水禍！至少130死　「沙德爾」將強襲湄公河

▲越南與柬埔寨19日以來發生洪災，至少132人喪命。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

越南與柬埔寨近日面臨連續7個熱帶風暴，連日的暴雨引發了數十年來最嚴重的洪災，數十萬房屋被淹沒，至少132人死亡、500多萬人受到影響，在尚未消退的新冠疫情當中，此次水災無疑是最致命的雙重打擊，未來幾天下一個熱帶風暴沙德爾（Saudel）即將來襲，湄公河沿岸的洪水預計還會更加嚴重。

根據ABC於21日報導，美國國際開發署（USAID）表示，連續7次熱帶風暴加上暴雨，引發的洪水與土石流僅在越南就造成了105人死亡，至於柬埔寨則至少有27人死亡，超過53.2萬人受到影響，許多受災嚴重的社區無法進入。越南紅十字會表示，69萬家禽和牲畜被沖走或死亡，近20萬房屋則是被完全淹沒。

▲熱帶風暴沙德爾即將來襲，預計會加重當地洪水災情。（圖／路透）

報導指出，熱帶風暴沙德爾將於本周末來襲，預計為仍處於洪災之苦的越南中部地區帶來更多暴雨。柬埔寨氣象部表示，未來6天湄公河的水位將繼續上升，在許多地區造成更嚴重的洪災。越南紅十字會擔憂，即使對準備最充分、復原能力最強的社區來說，越演越烈的洪水也將勢不可擋，而且下個月可能還會有更多颱風出現。

越南紅十字會主席阮氏春秋（Nguyen Thi Xuan Thu）表示，這次毀滅性的洪水是幾十年來見過的最嚴重的一次，對數百萬人的生計造成了巨大的打擊，而此前他們早已因新冠肺炎疫情而陷入困境，「我們看到的每一個地方，包括房屋、道路和公共設施都被淹沒了。」