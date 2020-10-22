科學麵當正餐！他分享窮困時「省錢吃法」　釣出網友比慘「37元撐3天」

▲有網友表示，學生時代因為貧困只能吃科學麵當正餐。（圖／記者劉亮亨攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

一名網友分享自己過去為了省錢，時常把科學麵及冷凍水餃當正餐吃的生活，意外釣出不少網友共鳴，紛紛回憶起過去窮困時的苦日子，還分享各自的省錢吃法。

一名網友在PTT發文表示，從小家境不好，時常聽到父母為錢爭執，第一次出國是從學校離開後因公出國，都很幸運有宿舍住，不過「住宿舍不能煮食，會買冷凍水餃和科學麵 用飲水機來回浸泡冷凍熟水餃加熱 最後再泡科學麵和調味粉料提味」。

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這名網友表示，雖然如今已經出社會，但偶爾還是會回想起過去，也因為自卑都不敢將這段經歷和別人說，直嘆「窮困的時候真的好苦啊」。他也對現在的學生表示羨慕，「現在的學生看起來都好幸福，可以去網美店買貴貴的彩妝保養品和3C，就算我出社會了金錢觀和經濟還是差不多，只是從科學麵變成可以去麵攤吃麵而已」，並在文末反問大家是否有窮苦的經歷可以分享一下。

▲巿網友分享自己以37元吐司撐3天。（圖／翻攝自pixabay）



超過百位網友紛紛熱烈回應，「35（元）蔥大餅2片吃一天，偷裝學校的水喝」、「25塊肉燥飯分兩餐吃一整天，或去超商拿報廢品」、「中午只喝一杯焦糖奶茶」、「全聯37元大條土司，配水可以吃3天」、「儲值悠遊卡最低要100（元），想領錢連100（元）都沒」、「沒錢繳健保」、「兩天只吃一餐，在打工的便當店白飯吃到飽。瘦到40公斤，有學長約吃飯，餓到偷吃他的剩飯」、「去自助餐只敢點一份5塊的豆芽菜加白飯，喝免費的湯喝到飽」。不過也有網友想起過去的苦日子後表示，「苦的是日子，匱乏的是心靈」。