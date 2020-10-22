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「在自然美，我找到一輩子的幸福！」　東森自然美林婕稀鼓勵年輕人追夢

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【小人物大故事】

林婕稀聽取家人建議，走向自然美美容師之路，儘管過程有過掙扎與辛苦，但最終結出美麗果實。在累積不少成就的同時，林婕稀追求更高目標，並表示隨著東森集團資源的注入，有助品牌發展，讓自然美再造顛峰。而一路走來，林婕稀最想回頭感謝自己的父母，因為他們，讓自己有了最好的選擇，更是過上令人稱羨的幸福生活。

小人物大故事－東森自然美林婕稀（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美羅東純精店，店長林婕稀老師，自然美年資15年。（圖／東森自然美提供）

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來自宜蘭，外表甜美可人的林婕稀，從小與自然美有著深厚淵源。林婕稀分享，「在板橋開自然美連鎖店已經三十年的姑姑，只要回宜蘭娘家，就一定會幫大家敷臉、保養皮膚」。高中時林婕稀對美容保養很有興趣，喜歡看雜誌學新知，更容易被專櫃及開架式的外包裝或香氛所吸引，而買了許多保養品或彩妝品，「但使用一陣子後，肌膚不僅開始長痘痘，還伴隨過敏反應，那段期間經常搭火車去台北找姑姑，請姑姑幫忙救臉」林婕稀表示。

高中畢業後，家人希望林婕稀學以致用，像姑姑一樣擁有一技之長，但對未來規劃感到困惑的林婕稀，卻掙扎直言道「既然我有考上大學也是喜歡的科系，那我為什麼就不能像同學一樣去讀書呢?」，再與父親幾經深談後，父親就長遠面分析說，「技術是帶在自已身上的，不管去哪裡，技術都可以帶著走」，鼓勵林婕稀到自然美總公司面試，接受公司培訓，之後更在直營店從零開始，完整學習。

在直營店的服務告一段落後，林婕稀回到羅東的連鎖店服務，而這項決定不僅完成回家心願，更開啟人生下一段幸福故事。林婕稀回憶，當時從台北回來、年紀又輕，店內許多客人想介紹兒子、孫子給她認識，現在的婆婆也不例外，「我的婆婆很可愛，想盡辦法，積極牽線，某天假日帶著兒子來找我，直接相親」，林婕稀說，原本打算接受公司邀約，到台北新開幕的旗艦店工作，但因為先生的好個性，反而讓這一面之緣，留住了她。談到先生，林婕稀的臉上滿是幸福，「先生踏實的個性，給我很大的安全感，更曾承諾『如果要交往就不分手，若是結婚就不離婚』」，林婕稀表示，這單純而美好的幸福，讓她願意與先生攜手共度另一段人生旅程。

小人物大故事－東森自然美林婕稀（圖／東森自然美提供）

▲林婕稀（右2）與婆婆、老公及一雙可愛兒女，甜蜜合照。（圖／林婕稀提供）

為準備進入人生下個階段，當時21歲的林婕稀與先生商議，若自己開店，可擁有更多時間彈性，完美平衡家庭與工作生活。在先生的支持下，林婕稀為了開店，做足努力，邀請同為自然美美容師的妹妹林婕安，一起到總公司接受集訓，學習最新技能與保養知識。然而，對新開的店家而言，新增客源極其重要，林婕稀透過各種方式，努力導客，她說「我會印DM、發傳單，更發現大多數新娘在婚前都有保養需求，所以向羅東婚紗業者談合作，讓自己在婚紗店內放上優惠訊息與名片」，客人慢慢接著上門，店面經營也算穩定。

小人物大故事－東森自然美林婕稀（圖／東森自然美提供）

▲林婕稀透過專業肌膚檢測儀器，為客人追蹤膚況。（圖／東森自然美提供）

對7年級生的林婕稀而言，人生每個階段是既緊湊又精采，似乎沒有停頓休息的一刻，店面才剛有基礎，林婕稀隨後馬上迎接新生兒的到來，店面經營需由妹妹林婕安擔當大任，儘管常需透過電話進行指導，但有壓力才能有所成長，妹妹學習速度很快，已能夠獨當一面，成為她最得力的助手，林婕稀回想，「真的很感謝妹妹，若那時沒有她，真的不知道怎麼辦」。

店面經營除了用心服務客人外，林婕稀總是為會客人再多想一點，她提到「許多客人都是從少女開始，跟著我們做到少婦，發現客人都有照顧小孩的需求，因此特別在店內規劃靜態的兒童遊戲空間，讓少婦媽媽們，安心做臉同時看顧小孩」。另外，店內的行銷手法，也總令客人耳目一新，像日前推出的「不凋花手做花藝課程」，利用類似擴香儀的概念，銷售自然美精油，讓客人不僅做出獨一無二的永生花，更可透過精油，放鬆心靈，因此得到不少讚許。

小人物大故事－東森自然美林婕稀（圖／東森自然美提供）

▲林婕稀看到客人需求，特別在店內為兒童打造靜態的遊戲空間。（圖／東森自然美提供）

儼然店面已有不錯的成績，但隨著時代的進步，林婕稀了解到一件事，自然美在經營上需要更突破，她提到「自然美是一個很扎實的企業，但卻一直處於無法有年輕化、討論普及化的表現，而自從東森入主後，廣告效益很大，透過媒體成功帶起話題聲量，年輕族群也能先從知道東森，而後認識自然美。」，林婕稀越談越深，剖悉直言「品牌年輕化，是以往自然美做不到的地方，且這正是未來保養產業的出路」，因此特別感謝東森集團的加入，讓品牌變得年輕新穎，更感謝王令麟總裁的領導，讓她見識到自然美的成長威力。

面對網路銷售平台當道，不少店主擔心業績受到波及，對此林婕稀充滿自信，語帶堅定的表示『我們』的價值，就是可以給予客人即時且專業的服務，而人與人的互動，強調溫度，林婕稀期許自己，要提供最有溫度的專業服務。對於未來發展規劃，充滿正能量的林婕稀，鼓勵自己，繼續保有正向思考，努力向前邁進，與妹妹林婕安一起將店面壯大經營下去。

小人物大故事－東森自然美林婕稀（圖／東森自然美提供）

▲妹妹林婕安（右）是姐姐林婕稀，最得力的幫手，兩人誓言攜手擴大經營。（圖／東森自然美提供）

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小人物大故事東森自然美

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