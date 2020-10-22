歐巴馬為拜登站台：未來13天，將影響美國往後幾十年！

▲歐巴馬在費城告訴美國人民說：「未來的13天，將影響美國往後的幾十年！」(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國前總統歐巴馬周三(21日)在賓夕法尼亞州費城為民主黨總統候選人拜登站台。他在演說中指控現任美國總統、共和黨總統候選人川普試圖廢除自己任內通過的「歐巴馬健保」，更抨擊川普政府應對新冠疫情的無能。他發出警語說：「未來的13天，將影響美國往後的幾十年。」

「美聯社」周三報導，歐巴馬在演說中以「幽默」的語氣嘲諷了川普一番，同時對他的治國能力表示懷疑。他說：「我從沒想過川普會接受我的願景或延續我的政策，但我曾期待他能為這個國家認真對待(擔任總統)這份工作。但這並沒有發生，除了他自己和他朋友(的利益)，他沒有對這份工作表現出任何興趣，也沒有想要去幫助別人。」

針對川普政府應對疫情的能力，歐巴馬在演說中首先提到川普厭惡戴口罩。歐巴馬表示，如果川普不能採取「基本措施」保護自己，又如何讓人相信他「能夠領導美國度過疫情」？他也抨擊了川普日前提出的「美國不會在應對疫情方面作出太大改變」此一說法。歐巴馬反問：「你(川普)有想出什麼辦法來幫助一些人保住他們所愛的人的生命嗎？」

針對川普意圖在疫情高峰時期廢除歐巴馬任內通過的「歐巴馬健保」，歐巴馬表示這是共和黨人「可恥的做法」，對這種想法「不屑一顧」。歐巴馬表示，川普政府試圖在人們最需要健保的時候廢除它，這種想法「根本違反邏輯」。他同時反問：「共和黨人一直宣稱他們的健保計畫新藍圖將在兩周內到來。但它在哪裡，取代歐巴馬健保的偉大計畫在哪裡？」

另一方面，歐巴馬將今年大選形容為一場「民主之戰」。如果本應領導國家的人每天撒謊，只會胡編亂造，那所謂的「民主」將不會起到任何作用。他說：「未來的13天將影響往後的幾十年，我們不能再過這樣的4年了。」他呼籲美國人出來投票，並表示：「我希望你們相信拜登及賀錦麗，他們有能力帶領美國走出黑暗，把國家建設得更好。」

美國「有線電視新聞網」(CNN）)報導稱，這是歐巴馬第一次在拜登的競選活動上發表演說，也是自從新冠疫情爆發以來，歐巴馬首度為拜登站台。

「美聯社」則指歐巴馬的費城之行突顯了賓夕法尼亞州在這次總統大選中的意義。作為重要的搖擺州之一，賓州是拜登進行競選活動最多的州。據了解，歐巴馬曾在2008年和2012年的大選中贏得費城郊區選民的支持，但這些選民卻在2016年大選時改投共和黨的川普。