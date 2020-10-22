　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嗆拜登沒職業道德！川普次子開炮：他在逃避美國史上最大醜聞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普次子,川普小兒子,艾瑞克川普（Eric Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普次子艾瑞克上節目狠酸拜登沒有職業道德。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與小兒子杭特（Hunter Biden） 先前爆出「電郵門」風波，對此，總統川普的次子艾瑞克（Eric Trump）21日也首度在節目上開炮指，拜登截至目前為止持續保持低調的行為，表示他已經沒有精力繼續積極參選，同時也代表他和兒子杭特的確存在某些貪汙問題。

根據《福斯新聞》報導，川普次子艾瑞克21日上節目接受主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，談到有關拜登與小兒子杭特疑似私下與烏克蘭及中國企業有所掛勾的「電郵門」醜聞。艾瑞克表示，拜登正在逃避美國歷史上最大的醜聞之一。他直言，種種證據都已經顯示杭特從俄羅斯、烏克蘭以及中國手上賺到錢，但他卻無法正面回應這個問題。艾瑞狠酸，「我才不會讓我爸爸做一樣的事，要求他付一半的薪水給我。」

▲▼拜登,杭特（Hunter Biden）,杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透）

▲拜登與小兒子杭特陷入「電郵門」醜聞。（圖／路透）

除此之外，對於本次選戰，艾瑞克也強調，職業道德很重要，「露面」也很重要。他補充，候選人親自到場是對選民的一種尊重，這也是他敬佩父親川普的地方，因為川普灌輸他的孩子們必須擁有職業道德，然而相較之下，「拜登則是一直待在家裡。」

艾瑞克強調，拜登企圖在22日的最後一次美國總統辯論會前保持低調，但這樣的行為也顯示了他沒有積極參選的精力，且他真的在害怕那些與他和杭特有關的醜聞。

拜登父子「電郵門」最初由《紐約郵報》（New York Post）踢爆，有多封電子郵件顯示拜登與烏克蘭和中國之間有所往來。報導刊登後，拜登家族的海外交易始終受到輿論關注。不過，拜登陣營始終堅稱，拜登本人與杭特均未從事任何不法行為。

►年銷百萬個！肌膚「淡斑透亮」就靠它

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／搜救中正橋落水工人　新店溪意外撈到女浮屍
開賓利、大7衝進魚池都是假的！　刑事局找到真相了
快訊／沙德爾變中颱！對流爆發　北部狂下豪雨
iPhone 12網路用5G還4G？　耗電實測出爐
快訊／台65警車遭追撞！警示燈噴飛　車尾不見了
「在美國訂三媽臭臭鍋」噴4300元　她見77公里外送費傻爆
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手被機器扯斷！受傷男狂開400公尺求救　「3小時半斷臂」神奇接回

爸闖火場救2兒！抓到兩手臂就衝出　低頭看哭…居然「一手一腿」

歐巴馬為拜登站台：未來13天，將影響美國往後幾十年！

嗆拜登沒職業道德！川普次子開炮：他在逃避美國史上最大醜聞

奈及利亞軍警槍斃至少12名示威者　非洲第一大城爆發大規模動亂

南韓「國產」流感疫苗6天20死！　17歲到8旬老人全中…

川普主打美國優先…陸譏：退群成癮！　北京「戰狼外交」也無助益

22歲妹曬生日辣照！驚見胯下竄出「1根肉色條狀物」...網全臉紅：太不ok

「鴉片類」止痛藥釀成癮！　美司法部宣佈：普度製藥2400億和解

NASA曝震撼畫面！3億公里外小行星採樣　撞擊力超強石塊瞬間爆噴

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

駕駛＋乘客開車門擊落後方騎士　左右先後雙殺...網：整車都三寶

手被機器扯斷！受傷男狂開400公尺求救　「3小時半斷臂」神奇接回

爸闖火場救2兒！抓到兩手臂就衝出　低頭看哭…居然「一手一腿」

歐巴馬為拜登站台：未來13天，將影響美國往後幾十年！

嗆拜登沒職業道德！川普次子開炮：他在逃避美國史上最大醜聞

奈及利亞軍警槍斃至少12名示威者　非洲第一大城爆發大規模動亂

南韓「國產」流感疫苗6天20死！　17歲到8旬老人全中…

川普主打美國優先…陸譏：退群成癮！　北京「戰狼外交」也無助益

22歲妹曬生日辣照！驚見胯下竄出「1根肉色條狀物」...網全臉紅：太不ok

「鴉片類」止痛藥釀成癮！　美司法部宣佈：普度製藥2400億和解

NASA曝震撼畫面！3億公里外小行星採樣　撞擊力超強石塊瞬間爆噴

泫雅穿「鬼褲襪」照樣美出天際！配馬汀靴看起來腿超長

2020新竹美展作品展 即日起縣市文化局同步展出

國一路竹段砂石車180度側翻！污泥灑出「輾壓」小客車…女乘客亡

東森新連鎖赴安養院捐200包池上米偕小丑祝壽　83歲嬤：報復性瘋起來了！

爆給星二代男友戴綠帽「被打到眼球出血」！　《如懿傳》童瑤翻紅血淚史曝

北市單週15例跨年就停辦？莊人祥被算法嚇到驚呼「料想不到」

家裝淨水器竟「接錯管線」　全家被逼喝3年工業鹽水：沖奶粉也是

中共紀念台灣光復75週年　汪洋：挾洋自重台海必地動山搖

考上東京女醫大的「國寶級學霸」　104歲養生秘訣：養命酒與奶油糖

雨中賞光雕超浪漫！24hr不停玩基隆...走進「台版築地市場」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

國際熱門新聞

CIA高官來台遭「神秘武器」鎖定

女送殯儀館「開眼呼吸」！8周後亡…家人告

快訊／美批准售台3軍武　總額近520億

沙發套40年沒洗！女大生浸泡10分鐘出現驚人一幕

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

護理師接生扯斷嬰兒頭！殘軀留在產道內

「墊底女學生」看完《死亡筆記本》　逆襲成名校生

月領2萬多　最窮總統宣布引退

不讓孕婦剖腹產　醫生扯斷嬰兒頭

美媒曝10跡象透露「川普將驚喜勝利」

鱸魚嘴中有小蛇　釣客嚇壞了

巴西總統：我們當然不會買中國製疫苗

CIA高官來台染病？　耳鳴後失憶

辣妹曬生日照！驚見胯下「1根肉色條狀物」

更多熱門

相關新聞

川普主打美國優先　陸譏：退群成癮

川普主打美國優先　陸譏：退群成癮

在美國總統川普主打「美國優先」政策、更加關注自身發展之際，中國填補全球領導真空卻沒取得太大進展，倘若更為國際化的拜登在2020年大選中勝出，將為他帶來許多表現機會。

鴉片類藥物成癮　普度製藥2400億和解

鴉片類藥物成癮　普度製藥2400億和解

美國對台軍售最低成本施壓北京

美國對台軍售最低成本施壓北京

NASA曝3億km外小行星採樣畫面！石塊瞬間爆噴

NASA曝3億km外小行星採樣畫面！石塊瞬間爆噴

孕婦臉書發文　隔天陳屍男友冰箱

孕婦臉書發文　隔天陳屍男友冰箱

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普美國選舉小知識北美要聞拜登賀錦麗民主黨

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

鑑價太低...曹西平暴怒「摔碎過世友寶物」走人！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面