嗆拜登沒職業道德！川普次子開炮：他在逃避美國史上最大醜聞

▲川普次子艾瑞克上節目狠酸拜登沒有職業道德。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與小兒子杭特（Hunter Biden） 先前爆出「電郵門」風波，對此，總統川普的次子艾瑞克（Eric Trump）21日也首度在節目上開炮指，拜登截至目前為止持續保持低調的行為，表示他已經沒有精力繼續積極參選，同時也代表他和兒子杭特的確存在某些貪汙問題。

根據《福斯新聞》報導，川普次子艾瑞克21日上節目接受主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，談到有關拜登與小兒子杭特疑似私下與烏克蘭及中國企業有所掛勾的「電郵門」醜聞。艾瑞克表示，拜登正在逃避美國歷史上最大的醜聞之一。他直言，種種證據都已經顯示杭特從俄羅斯、烏克蘭以及中國手上賺到錢，但他卻無法正面回應這個問題。艾瑞狠酸，「我才不會讓我爸爸做一樣的事，要求他付一半的薪水給我。」

▲拜登與小兒子杭特陷入「電郵門」醜聞。（圖／路透）



除此之外，對於本次選戰，艾瑞克也強調，職業道德很重要，「露面」也很重要。他補充，候選人親自到場是對選民的一種尊重，這也是他敬佩父親川普的地方，因為川普灌輸他的孩子們必須擁有職業道德，然而相較之下，「拜登則是一直待在家裡。」

艾瑞克強調，拜登企圖在22日的最後一次美國總統辯論會前保持低調，但這樣的行為也顯示了他沒有積極參選的精力，且他真的在害怕那些與他和杭特有關的醜聞。

拜登父子「電郵門」最初由《紐約郵報》（New York Post）踢爆，有多封電子郵件顯示拜登與烏克蘭和中國之間有所往來。報導刊登後，拜登家族的海外交易始終受到輿論關注。不過，拜登陣營始終堅稱，拜登本人與杭特均未從事任何不法行為。

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