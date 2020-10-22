「鴉片類」止痛藥釀成癮！　美司法部宣佈：普度製藥2400億和解

▲普度製藥（Purdue Pharma）力推的「奧施康定」（OxyContin）止痛藥。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國司法部今天宣布，止痛藥大廠普度製藥對3項刑事指控認罪，以達成逾80億美元和解協議。普度製藥過去積極推銷「奧施康定」（OxyContin），引發全國鴉片類藥物成癮危機。

司法部說，普度製藥（Purdue Pharma）同意支付83億美元（約新台幣2400億元）罰款、損害賠償和沒收金額，以擺平這起刑事訴訟。

普度製藥在另一項協議中同意支付2.25億美元，來解決司法部提出的民事賠償責任。普度製藥老闆薩克勒家族（Sackler）透過販售止痛藥奧施康定，累積巨額財富。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，自1999年來，美國有超過50萬人因服用處方和非處方鴉片類藥物過量而喪命，這項和解協議是聯邦政府迄今尋求讓主要製藥商對鴉片類藥物成癮和服用過量危機負起責任的最高調行動。

美國聯邦調查局（FBI）助理局長丹托諾（Steven D'Antuono）說：「普度製藥的貪婪和違法之舉，將財富置於患者的健康和福祉之上。」

普度製藥對詐欺和違反回扣法等3項刑事指控認罪，承認公司在營銷奧施康定和另外兩種氫可酮（hydrocodone）療法時，鼓勵分銷商和醫師向消費者積極推銷這類會高度成癮的藥物。

普度製藥2019年9月聲請破產，加上訴訟人和債權人提出的競爭性訴求，司法部承認，普度可能不會完整支付今天同意的83億美元，不過這項和解協議明令普度製藥解散，並轉型為公益企業，而薩克勒家族將放棄對這家公司的所有權和控制權。

普度製藥官司纏身，其中還包括許多與州與地方政府的訴訟。

紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）說，她將繼續緊咬薩克勒家族不放。

詹姆斯在聲明中說：「今天的和解協議不能解決普度製藥和薩克勒家族（因鴉片類藥物）造成數十萬人死亡及數百萬人成癮的問題。」

她說：「儘管再多錢都無法彌補許多人現在才知道的痛苦，我們將繼續向法院提出訴訟，以確保我們能竭盡全力，減少未來鴉片類藥物成癮的情況。」

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