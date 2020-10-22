川普主打美國優先…陸譏：退群成癮！　北京「戰狼外交」也無助益

▲川普主打「美國優先」政策，習近平則建立了更全球化的形象。（圖／路透）



文／中央社

在美國總統川普主打「美國優先」政策、更加關注自身發展之際，中國填補全球領導真空卻沒取得太大進展，倘若更為國際化的拜登在2020年大選中勝出，將為他帶來許多表現機會。

川普執掌白宮期間，美國退出巴黎氣候協定、跨太平洋夥伴協定（TPP）、聯合國人權理事會和聯合國教科文組織（UNESCO），並撕毀伊朗核協議。川普政府已經宣布將在明年7月退出世界衛生組織（WHO），同時藉由妨礙人事任命，使世界貿易組織（WTO）陷入癱瘓。

中國則在國家主席習近平的領導之下，建立了更為全球化的形象，在15個聯合國機構中，就有4個是中國官員所領導，北京也承諾將資助世衛的金額提高20億美元。川普揚言退出世衛後，中國抨擊美國毀約、「退群成癮」。

為了更加貼近其全球第2大經濟體地位，中國也成立多個跨國組織機構，包括一帶一路倡議（Belt and Road Initiative），以及亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）。

北京清華-卡內基全球政策中心主任韓磊（Paul Haenle）說：「中國一直竭盡所能，利用美國撤退的機會來推進自己的目標。」「然而，中國將日益壯大的影響力轉換成外交成就這方面遭遇困難。」

▲中國在疫苗研發領域取得領先地位。（圖／路透）



路透社報導，儘管中國幾乎徹底阻止新型冠狀病毒繼續蔓延，並在疫苗研發領域取得領先地位，但作為疫情源頭的中國初期防疫動作遲緩，引發全球反彈。

川普的政策即使損害了美國的地位，北京鎮壓香港民主示威活動、大規模拘留維吾爾穆斯林少數民族、在南海修建人工島、武力恫嚇臺灣，以及進攻式的「戰狼」外交作風，也在各地激起反中情緒。

中國藉機利用美國盟邦對川普政府的不滿行事，卻沒取得太多成果，中國外長王毅出訪歐洲5國，也因香港等議題四處碰壁。

美國國務院前代理亞太助卿董雲裳說：「許多人認為，川普領導之下的美國退出多個全球機構，是將沃土割讓給中國，但引人關注的是，中國所謂的『戰狼外交』削弱了他們利用這番優勢的能力。」

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）調查發現，在過去一年間，美國等發達經濟體對中國的觀感越趨負面。

美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）若在2020年大選勝出，料將繼續保持對中國的強硬立場，同時也會以較傳統的方式與盟邦及國際組織互動。拜登曾說，他會讓美國留在世衛組織，也會重新加入巴黎氣候協定。

北京大學國際關係學院教授賈慶國也說，「在攸關全球治理的許多問題上，兩國還有很多合作空間」，諸如氣候和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

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