研究：漱口水30秒殺死99.9%冠狀病毒　專家警告「勿試」

▲美國新研究發現,漱口水能有效抑制冠狀病毒。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

美國最新研究發現,漱口水和稀釋的嬰兒洗髮水等家庭清潔用品能有效抑制冠狀病毒。這項研究結果佐證了德國7月份發表的研究。不過,這兩項研究均未進行臨床試驗,實際結果也並未被證實,因此專家們提醒民眾切勿輕易嘗試。

據Science Alert報導,《醫學病毒學雜誌》(Journal of Medical Virology)日前發布了一篇名為《降低人類冠狀病毒傳播》的論文,結果發現大部分家庭清潔用品都具有效殺滅活病毒的效果。

Mouthwash May Help to Neutralise Coronavirus, Experiment With Human Cells Suggestshttps://t.co/9QPHeW47FP