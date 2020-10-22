退役被徵召捐軀！印度軍方拒交還遺體　妻淚求：讓他入土為安

▲▼中印邊境衝突仍在持續，日前卻傳出6名士兵在出任務時遭遇山崩，當場被亂石砸死。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中印邊境衝突仍在持續。為了應付即將到來的冬天，印度軍隊近日加緊向前線運送大量補給物資，卻在17日傳出一輛軍用卡車在拉達克（Ladakh）山區遭遇山體滑坡，導致6名士兵當場被亂石砸死。其中一名已故軍人因被確診新冠肺炎，軍方拒絕將其遺體歸還，引起家屬強烈不滿。

綜合《印度時報》和《今日泰倫迦納邦》報導，一名來自泰倫加納邦（Telangana）的退役士兵侯賽因（Havildar Shakir Hussain）與另外5名同袍在拉達克山區遭遇山體滑坡。雖然印軍緊急出動大批部隊試圖營救，但為時已晚，這6名士兵全都已經失去生命徵兆。

Sir @KTRTRS

A Army Jawan of Kaghaznagar died today at INDIA CHINA BORDER in a tragic vehicle incident.

Family of JAWAN's are willing 2 perform his last ritual rights at his native place.

Plz do the needful help in bringing back his dead body to his home.@amjedmbt @TrsMahmoodAli pic.twitter.com/YUSzIx6y0U — Abdul Khalid (@abdulkhalid1991) October 17, 2020

在收殮完喪生士兵的遺體後，印軍以「侯賽因生前曾確診新冠肺炎」為由，拒絕將遺體交還給家屬，還稱他們將對其屍體「消毒」。軍方的做法引起遇難者家屬的不滿，侯賽因的妻子敦促首席部長拉奧（K Chandrasekhar Rao）出面與之對話，並盡快讓死者「入土為安」。

報導稱，侯賽因4年前就已退役，由於中印邊境衝突的爆發，他被軍方再度徵召返回部隊為國效力。他15日才剛與家人通話，並表示將在半個月後返回家中，如今卻一去不返，甚至連遺體都被扣留，實在讓人心酸。

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