退役被徵召捐軀！印度軍方拒交還遺體　妻淚求：讓他入土為安

▲▼中印邊境衝突仍在持續,日前卻傳出6名士兵在出任務時遭遇山崩,當場被亂石砸死。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

中印邊境衝突仍在持續。為了應付即將到來的冬天,印度軍隊近日加緊向前線運送大量補給物資,卻在17日傳出一輛軍用卡車在拉達克(Ladakh)山區遭遇山體滑坡,導致6名士兵當場被亂石砸死。其中一名已故軍人因被確診新冠肺炎,軍方拒絕將其遺體歸還,引起家屬強烈不滿。

綜合《印度時報》和《今日泰倫迦納邦》報導,一名來自泰倫加納邦(Telangana)的退役士兵侯賽因(Havildar Shakir Hussain)與另外5名同袍在拉達克山區遭遇山體滑坡。雖然印軍緊急出動大批部隊試圖營救,但為時已晚,這6名士兵全都已經失去生命徵兆。

Sir @KTRTRS

A Army Jawan of Kaghaznagar died today at INDIA CHINA BORDER in a tragic vehicle incident.

Family of JAWAN's are willing 2 perform his last ritual rights at his native place.

Plz do the needful help in bringing back his dead body to his home.@amjedmbt @TrsMahmoodAli pic.twitter.com/YUSzIx6y0U