NASA曝震撼畫面！3億公里外小行星採樣　撞擊力超強石塊瞬間爆噴

▲NASA公布20日飛船登陸，採集小行星表物質的震撼瞬間。（圖／翻攝自YouTube／NASA Video）

記者張寧倢／綜合報導

美國太空總署（NASA）於20日成功執行名為「貝努」（Bennu）的「小行星101955」採樣任務，除了同步直播外，NASA於當地時間21日在官網公布，太空船登陸採樣的現場畫面，採集長臂以每秒10公分的速度與小行星正面接觸，強烈撞擊下岩石被瞬間壓碎，噴飛出許多小石礫，透過影片能感受到當時巨大的撞擊力，場面十分震撼。

據NASA資料，太空飛船歐西里斯號（Osiris-Rex）是這次採集小行星的大功臣，裝在一個如同「倒裝吸塵器」的長臂裝置，正確名稱是「接地即飛樣本採集機關」（Tag-Sam），末端附有一個收集倉，當前方的圓形鏟撞擊星體表面，會同時放出氮氣，吹起石塊以便採集，整個收集表面物質的過程大約花了6秒，其中主要的樣本收集於前3秒就已完成。

NASA指出，「貝努」是顆直徑約492公尺的碳質岩石小行星，距離地球3.21億公里遠，採集地點在貝努北面一段被命名為「夜鶯」（Nightingale）的狹窄地形，而當時歐西里斯號在8公尺寬的目標區域花了4.5小時緩慢降落，確認位置後，用每秒10公分的速度著陸，並以每秒40公分的速度加速後退，離開星表。

NASA團隊表示，未來幾天會先對收集倉的圓形頭進行拍照以評估到底採集到了什麼，若有合適的樣本被安全地保存，它將依預定時間在2023年被運回地球，假如沒有，歐西里斯號必須再次作出嘗試。NASA助理科學總管祖爾布琴（Thomas Zurbuchen）說，「這是此次任務當中的關鍵里程碑。現在，有幾天時間來搞清楚我們得到的這些令人驚奇的樣本，我們已經想了好幾十年了。」