蹲廁所屁股一陣刺痛！婦伸手一抓遭2m巨蛇狠咬　當場血流如注

▲婦人上廁所遭蟒蛇狠咬屁股。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/編譯

東南亞氣候炎熱潮濕,常常見到蛇類四處爬行,泰國一名婦女日前在家中上廁所時,竟然有隻兩公尺長的蛇從馬桶竄出,狠狠地朝她的屁股咬下去,當場鮮血直流。這名婦女嚇得用手一撥,結果蛇又緊緊咬住她的手指,花了一番功夫才把蛇甩開。

