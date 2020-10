新買黃色冰淇淋驚見「大雕」印記　電台DJ：是剛被「嗨」過嗎？

▲麥唐諾在超市買到印著男性生殖器形狀的冰淇淋。(圖/翻攝自推特 /@CalumAM)

記者葉睿涵/綜合報導

泰晤士廣播電台主持人麥唐諾19日在英國大型連鎖超級市場特易購(Tesco)購入一盒冰淇淋,回家一打開盒子,赫然發現黃色的冰淇淋上有一個「大雕狀」的拓印。他將照片發到推特後,網友們也紛紛傳上他們在超市發現的「奇形怪狀」物品。

據《每日星報》報導, 麥唐諾(Calum Macdonald)在推特帖文中標記特易購問道,「我不是在開玩笑,但剛剛是有人在我的冰淇淋上『嗨』了一回嗎?我剛打開(就發現)……」他還留言補充,「我必須鄭重聲明,我一點也沒吃。」

這篇帖文獲得了近千讚和數十條有趣的留言。網友們回复,「哦不,我絕對不會吃它,實在讓人感覺太不舒服了」、「這尺寸好大,我好羡慕」、「特易購居然有賣大雕口味的冰淇淋,好獨特」、「至少上面沒有殘留毛髮」。

