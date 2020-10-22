手被機器扯斷！受傷男狂開400公尺求救　「3小時半斷臂」神奇接回

Today. Miracle workers. Part of the integral team that saved not only his arm but more importantly his life. He’s a lucky boy 由 Amanda Symons 發佈於 2020年10月21日 星期三

記者李振慧／綜合報導

澳洲36歲男子西蒙斯(Adam Symons)日前在農場工作時，手臂不慎被捲入機器中，他緊急帶著斷臂，開了約400公尺的車才終於找到人協助，幸好在醫生的巧手下，斷臂雖然離開身體長達3小時半最後仍順利接回。

在新南威爾士州馬拉鎮(Marrar)農場工作的西蒙斯，15日在操作捆草機(Hay baler)時，手臂不慎捲入機器被扯斷，幸好他在慌亂的情況中不忘幫自己止血，並且冷靜開車求救，最後被醫療直升機緊急送到坎培拉(Canberra)醫院進行手術。

妻子阿曼達(Amanda)在臉書上表示，丈夫經過9小時的手術復原情況良好，「10月15日我們永遠不會忘記這一天，從下午5時30分到凌晨3時，大家在醫院度過一段漫長的時間，沒有人知道他的命運會是怎樣，我永遠不會忘記隔天早上再聽到他的聲音才終於解脫，永遠心存感激。」

好友麥克弗森(Nathan McPherson)後來幫這家人發起募款活動，他表示，「他的手卡在捆草機中，脫離身體長達3個半小時，最後手還能順利接回身體，真的是百萬分之一機率才會發生的事，這是一起非常恐怖的事件，幸好他現在復原情況還不錯」。據了解，西蒙斯現在不但手指有反應，右手臂也有逐漸恢復行動的跡象。

▼男子的手卡在捆草機中，導致斷臂。（圖／示意圖／視覺中國）

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