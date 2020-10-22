後疫情房市看漲！陸前三季房產開發增5.6%　西部變超夯

▲深圳樓房。（圖／CFP）
記者蔡儀潔／綜合報導
大陸國家統計局於19日上午，發佈今年前9個月房地產開發投資和銷售情況。數據顯示，1至9月大陸全國房地產開發投資103484億元（人民幣，下同），按年增長5.6%，增速比1到8月份提高1.0個百分點。
▲數據圖 。（圖／澎湃新聞）
根據公佈數據，前9個月東部地區房地產開發投資55023億元，按年增長6.5%，增速比1至8月提高1.0個百分點；中部地區投資20670億元，增長0.9%，比前8個月下降1.1% ；西部地區投資23518億元，增長8.1%，增速提高0.2個百分點；東北地區投資4273億元，增長4.4%，增速提高0.4個百分點。
▲鏈家房地產經紀。（圖／CFP）
房屋施工面積方面，前9個月房地產開發企業房屋施工面積859820萬平方公尺，按年增長3.1%，增速比前8個月回落0.2個百分點。其中，住宅施工面積607031萬平方公尺，增長4.0%；房屋新開工面積160090萬平方公尺，下降3.4%，降幅收窄0.2個百分點。
另外，住宅新開工面積117193萬平方公尺，下降4.2%；房屋竣工面積41338萬平方公尺，下降11.6%，降幅擴大0.8個百分點。其中，住宅竣工面積29597萬平方公尺，下降10.5%。
▲1至9月商品房銷售面積117073萬平方公尺，按年下降1.8%。（圖／CFP）
商品房銷售和待售情況方面，1至9月商品房銷售面積117073萬平方公尺，按年下降1.8%，降幅比1—8月份收窄1.5個百分點。其中，住宅銷售面積下降1.0%，辦公樓下降16.5%，商業營業用房下降15.3%。商品房銷售額115647億元，增長3.7%，增速提高2.1個百分點；住宅銷售額增長6.2%，辦公樓銷售額下降15.7%，商業營業用房銷售額下降17.1%。
房地產開發企業到位資金情況方面，1至9月資金達136376億元，按年增長4.4%，增速比1—8月份提高1.4個百分點。其中，國內貸款20484億元，增長4.0%；利用外資94億元，下降9.5%；自籌資金44485億元，增長5.9%；定金及預收款45145億元，增長2.9%；個人按揭貸款21783億元，增長9.5%。
房地產開發景氣指數方面，9月份房地產開發景氣指數為100.43，比8月份提高0.11點。