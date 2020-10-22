爸闖火場救2兒！抓到兩手臂就衝出　低頭看哭…居然「一手一腿」

▲英國爸爸以為抓著2個兒子的手逃離火場，結果卻是大兒子的「一手一腿」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

英國威爾斯一個家庭開心露營出遊卻在半夜發生火災，爸爸蕭恩（Shaun Harvey）衝進被烈火燃燒的露營車中，抓了「兩隻手臂」就往火場外衝，正當他以為終於成功救下2名兒子時，低頭一看才發現自己剛才抓著的是4歲大兒子哈利（Harley）的一隻手與一隻腳，而3歲的小兒子扎克（Zac）來不及逃生、命喪火海。

根據《每日星報》報導，一名英國爸爸蕭恩周末帶著2個孩子去外面露營過夜，並讓孩子們睡在大型的露營車裡，不料露營車卻在凌晨5時起火燃燒，蕭恩趕緊衝進火場救人，他摸到疑似孩童四肢的「兩隻手臂」，以為救到了2個兒子，連忙逃出露營車後，他低頭定睛一看，才發現自己抓著的原來是哈利的「一手一腿」，而不是扎克，雖然馬上折返救人，但此時車子已經陷入一片火海。

報導指出，28歲的媽媽艾琳（Erin）在Podcast上分享這個故事，她說某個周末凌晨5點突然接到陌生來電，火災的目擊者在電話中向艾琳表示，哈利和蕭恩被送往醫院，她馬上察覺異樣地問，「那扎克在哪裡？」警方於40分鐘後到達艾琳的家中，告訴她扎克已經去世了，艾琳無法接受事實，哭倒在地。但她沒有太多悲傷的時間，趕到醫院時被通知，哈利因為全身大面積燒傷，生存機會不高，且仍處於昏迷狀態。

根據報導，後來哈利終於清醒，由於肺部損傷無法清楚說話，但艾琳表示，哈利醒來之後想喊「爸爸」，過沒多久還說「扎克死了」，聽到這句話對自己打擊很大，這和醫生、警察或是任何人對艾琳說的話完全不一樣，「但哈利現在恢復得很好，甚至比以前更厚臉皮了，她從容地面對一切，比我做得好多了。」

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