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歐巴馬首度為拜登助選　批川普「不會保護人民」因為他只想到自己

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▲▼美國前總統歐巴馬21日於賓州費城首度為拜登站台助選。（圖／路透）

▲美國前總統歐巴馬21日於賓州費城首度為拜登站台助選。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

距離美國大選不到2周，前總統歐巴馬21日首度重返競選場合，於費城為拜登助選，並對川普作出至今最猛烈的批評，「他從未展現出身為總統的價值，只想到自己，不會突然保護我們。」根據路透社民調拜登在賓州的支持度呈現下滑，對此歐巴馬也提醒，民主黨切勿自滿，「我們必須作出前所未有的成績。」

根據路透社報導，歐巴馬21日首度為拜登助選，在賓州費城的集會中針對川普的分裂言論與政績作出了至今最猛烈的批評，川普從未展現出身為總統或任何幫助到別人的價值，因為他只想到自己。歐巴馬也抨擊新冠疫情的政策，何況川普自己也是病毒的受害者，「他不會突然保護我們所有人，他甚至不能採取最基本的措施來保護自己。」

▲▼美國前總統歐巴馬21日於賓州費城首度為拜登站台助選。（圖／路透）

▲歐巴馬批評川普連自己都保護不了，不可能突然保護人民。（圖／路透）

據報導，拜登從19日開始就在家鄉德拉瓦州為22日的最終場總統辯論作準備，而歐巴馬的首度露面填補了拜登的空缺，儘管這是他第一次為2020大選亮相，但曾任2屆總統的歐巴馬，至今仍是民主黨的最受歡迎的人物之一，他出席了拜登的聯合募款活動，也用廣闊的人脈幫助拜登團隊的募款超越了川普。

報導提到，2016年大選前一天，歐巴馬也曾來到費城為希拉蕊站台，結果當時川普以些微的優勢拿下了賓州，而根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）公布的搖擺州最新民調，拜登在賓州的支持度更下滑到只剩4%的小幅領先。歐巴馬也公開提醒，民主黨人不要自滿，「我們必須作出前所未有的成績，不能對這次選舉留下任何懷疑。」

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