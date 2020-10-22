3天後生日！辣媽散步遭「7犬圍攻撕咬」當場慘死　警：全是寵物狗

▲美國36歲婦女布朗（Ruthie Mae Brown）遭7隻狗狗撕咬致死。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州納府（Nauvoo）發生一起悲劇。36歲的布朗（Ruthie Mae Brown）於19日下午2時左右出門散步，卻突然遭到一大群犬隻圍攻、撕咬，當場死亡。她再過3天就要歡度37歲生日，不幸去世以後，身後留下4個兒子。

綜合《每日郵報》等外媒報導，布朗來自鄰近城鎮伯多（Boldo），當日下午3時左右被宣布死亡。沃克郡法醫維克（Joey Vick）表示，確切死因稍後才會確定，但基本上是因犬隻攻擊導致的嚴重創傷。

根據目擊者說法，至少7、8隻狗狗涉及這次攻擊，其中4隻已經被相關單位抓住。一名飼主匿名證實，他的2隻狗狗在事件發生後被抓走。

警長史密斯（Nick Smith）表示，所有犬隻都是有人飼養的，將被移交給沃克郡人道主義協會（Walker County Humane Society）。另一名警官阿姆斯壯說，「我看過狗咬人或攻擊，但我從未見過如此可怕的情況」。

附近居民強森（Robin Johnson）說，那一群狗狗早因具有攻擊性而惡名昭彰，「這真的很可怕，我還看過牠們攻擊一隻鹿」。她曾經差點被「圍剿」，幸好知道飼主名字，「我手裡拿著一根棍子……我喊出主人的名字，牠們就會退後……如果我不知道主人的名字，這件事也有可能發生在我身上」。

沃克郡（Walker County）警長辦公室正在進行調查，地區檢察官亞戴爾（Bill Adair）將會決定是否提出刑事指控。據悉，該郡沒有關於犬隻外出繫繩的法規。

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