德衛生部長確診新冠！因保持「社交距離」　內閣成員有接觸卻免隔離

▲德國衛生部長延斯確診新冠肺炎。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）周三（21日）確診新冠，目前已被妥善隔離，且只有輕微的感冒症狀。衛生部緊急宣布，部內所有與部長有接觸過的人員都須自主隔離。但當天上午才跟史巴恩開會的內閣成員卻免隔離。

政府發言人表示，「聯邦內閣的會議符合衛生與社交距離規定，確保即便任何人員隨後確診新冠也能夠參加，其他與會者也不必採取隔離手段。」

史巴恩今天也在推特上提及自己的健康狀況，「我目前仍在隔離當中，僅僅從感冒症狀中恢復，希望與我接觸過的每個人都保持健康。」

Danke für die vielen guten Wünsche. Ich bin in häuslicher Isolation und erhole mich mit aktuell nur Erkältungssymptomatik. Allen, mit denen ich Kontakt hatte, wünsche ich, dass sie gesund bleiben. Geben wir weiter aufeinander acht! — Jens Spahn (@jensspahn) October 21, 2020

▲德國議會採取嚴謹防疫措施，所有席位都以壓克力板隔開，避免病毒透過飛沫傳染。（圖／路透）



今年40歲的史巴恩是德國疫情中最受矚目的人物之一。德國自今已有超過40萬人確診新冠，上周確診病例也創下新紀錄，達到4月以來最高峰，光是21日的確診數字就飆破7000人，情況甚至比起第一波時還要更糟。

強勢的第二波疫情幾乎延燒全德國，迫使柏林、法蘭克福等大城開始實施宵禁、酒精限購。德國國家疾病控制機構負責人威勒（Lothar Wieler）表示，「我了解年輕人『厭倦了』這些防疫措施，但民眾還是需要少聚會，特別是在封閉環境。」

他也指出，多數新冠爆發並不是發生在工作場合或大眾運輸，而是在派對、婚禮上居多，民眾的自身意識是防疫的關鍵，「只有民眾願意遵守規定，我們才能將確診數字降下來。」

▲德國迎來第二波的嚴峻疫情，許多城市重新實施宵禁政策。巴伐利亞州的貝西特斯加登（Berchtesgadener）甚至要重回封城狀態，面對自四月以來最危險的疫情態勢。（圖／路透）