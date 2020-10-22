入境72小時免14天居檢！日本擬11月中開放台灣「超短期居留」

▲日本有意開放符合條件的台灣商務客，入境時免除14天居檢。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

根據《讀賣新聞》獨家報導，日本政府有意在11月中開放「超短期居留」的台灣、南韓以及中國大陸等地商務客，在入境後免除居家檢疫。屆時只要符合入境時間不超過72小時、核酸檢測陰性、入境後不使用大眾交通運輸工具等條件的商務旅客，將可直接免除長達14天的居家檢疫期，希望藉此能夠促進商業往來，重新提振因疫情造成的不景氣。

《讀賣新聞》引數多名日本政府相關人士消息，當局目前已經將30個與日本經常有商務往來的國家與地區列為實施對象，其中包含與日本來往密切且防疫成果優秀的台灣。除此之外，南韓、中國、美國以及印度等地區也被列入考量，不過最終名單仍須依據各國疫情發展決定，同時也有可能對部分國家提出相較嚴格之入境條件。

▲符合超短期居留的商務客仍需提交核酸檢測陰性證明。（圖／路透）



根據目前草擬的方向，針對免除14天居家檢疫期的72小時「超短期居留」，日本已經研擬出三大條件，包含入境前須提供核酸檢測陰性證明、入境期間不可使用大眾交通運輸工具以及不可前往工作地點以外的地方。除此之外，在赴台前，申請免除居家檢疫的商務客必須提前提交居留活動計畫書，詳細載明停留地點。

據悉，日本政府有意藉此，促進國內外的商務交流，以振興因新冠肺炎疫情大幅衰退的經濟狀況。報導指出，開放時間將從11月中起，但目前日本政府還未正式宣布相關消息。