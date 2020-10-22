孕貓遭冷血保安滾水澆燙！醫拿掉4死胎「牠不停流泪」　2天後斷氣

▲母貓搶救2天後不治。（圖／澎湃新聞，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

山西太原市近日發生虐貓事件！一隻懷孕母貓遭一名安保人員用滾水澆蓋，隨後被送往醫院搶救，醫生當下決定剖腹產，可惜4隻小貓都已胎死腹中，只能進行手術拿掉再摘除子宮，在治療的過程中，母貓不停流淚、奄奄一息。令人悲傷的是，母貓搶救2天後仍不幸死亡。

據《澎湃新聞》報導，近日一段「開水燙貓」的影片在網路瘋傳，畫面中一隻白色的貓被鎖在籠子裡，一名男子將剛煮沸的熱水一把澆下去，被路過的愛心人士發現後，男子竟還試圖動手打人，隨即遭其他民眾制止，最後被警方帶走。

據賀姓救助者回憶，當時她正在濱湖邊遛狗，聽到有貓發出「嗷嗷」慘叫聲，她立刻循著聲音的方向上前查看，發現有一名男子將一隻白貓鎖在籠子裡，然後用開水澆牠。

賀女表示，當時看到貓的毛都直接燙沒了，直接露出被燙的通紅的皮，底下還汩汩的冒著血水！當時自己非常氣憤，立刻出手阻止虐貓男子，並責問他為什麼要這樣對一隻小動物，沒想到男子聲稱這是流浪貓，偷吃了他的火腿，自己就是要往死裡整牠。

賀女士說，這名虐貓男子看到自己報警後，還一度想扔掉貓來毀滅證據，當時她摁住貓籠不讓弄走時，這名男子和他身後的同事還試圖動手打人，所幸員警及時趕到，第一時間控制住虐貓者，並將其帶走。賀女和其他幾位路人則將被澆母貓送往當地寵物醫院救治

經過醫生檢查，發現這只被開水嚴重燙傷的母貓已經懷孕，大概一周後就要分娩，但不幸的是，快發育成熟的4只小貓已經全部胎死腹中。醫生也只能進行手術拿掉小貓，再摘除母貓子宮，在治療的過程中，母貓不停地流淚，奄奄一息

報導指出，涉事男子是太原市保安公司員工，下班後逗玩自養貓被貓撓傷，遂做出開水澆貓的不理智行為。事發後，該公司與涉事員工解除勞動關係。

▲一屍五命的悲劇引發網友熱議。

《央視新聞》21日針對此事報導指出，當街燙死懷孕母貓致一屍五命的男子已被警方帶走，但因為法律空白，他很大可能不會受到太重的責罰。

報導稱，反對虐待動物是全社會共識，但目前也僅停留在道德層面，每當有虐待虐殺動物之事發生，公眾除了譴責，別無他法排解憤怒，今年「兩會」多位代表委員建議對此立法，「我們期待對生命的敬畏，儘快有一層法律的底線！」